-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
$252
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 11:00
14 сен в 09:00
$420 за всё до 4 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Аджмана в Дубай, чтобы увидеть главные достопримечательности мегаполиса и насладиться его уникальной атмосферой
Начало: От отеля, в котором вы остановились
Завтра в 13:00
14 сен в 13:00
$295
$535 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Аджману в сентябре 2025
Сейчас в Аджмане в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 252 до 420 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 11 ⭐ отзывов, цены от $252. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь