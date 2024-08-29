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Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей.



Именно здесь находится крупнейшая мечеть мира и собрана впечатляющая коллекция художественных шедевров со всего света.



Именно здесь расположился легендарный рынок фиников и президентский отель, украшенный витражами и золотом. И всё это вы увидите на экскурсии!