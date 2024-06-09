Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия

Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Абу-Даби - эмират, в котором собрано множество интересных мест.

На индивидуальной экскурсии из Аджмана вы сможете увидеть крупнейшую мечеть мира, резиденцию шейха и президентский отель, украшенные витражами и золотом. Также вас
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ждёт Лувр с художественными шедеврами со всего света.

Если захочется разнообразить культурный отдых, можно отправиться на Финиковый рынок или развлечься в парке Ferrari World.

Экскурсия проводится на автомобилях класса комфорт, с возможностью выбора кабриолета или автомобиля премиум-класса.

Дополнительно оплачиваются трансфер из других эмиратов, обед или ужин, а также входные билеты в экскурсионные объекты.

Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам, а некоторые горки в парке Ferrari могут быть закрыты на техническое обслуживание. Бронируйте экскурсию и откройте для себя Абу-Даби с новой стороны

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Посещение крупнейшей мечети мира
  2. 🏰 Экскурсия по президентскому дворцу
  3. 🎨 Оценка художественных шедевров в Лувре
  4. 🏎️ Возможность посетить парк Ferrari World
  5. 🌴 Прогулка по Финиковому рынку
  6. 🍽️ Ужин в тематической закусочной Last Exit

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Qasr Al Watan
  • Emirates Palace
  • Last Exit
  • Ferrari World
  • Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописные рукотворные острова и величественная архитектура Абу-Даби уже ждут вас! На экскурсии с нашей командой вы посетите главные локации эмирата:

  • Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны.
  • Qasr Al Watan — президентский дворец с интерьером из мрамора и ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи и мраморные плиты.
  • Emirates Palace — роскошный президентский отель, украшенный золотом.
  • Last Exit — придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс».
  • Ferrari World — парк аттракционов, посвящённый Феррари (посещение по желанию).
  • Лувр — мультикультурный музей арабского мира.

Если останется свободное время и будет желание, мы также прогуляемся по набережной и увидим знаменитый Финиковый рынок.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
  • Дополнительно оплачиваются: трансфер из других эмиратов (от $40), обед или ужин (от $30), входные билеты в экскурсионные объекты:
    — Лувр — 75 дирхамов, до 18 лет бесплатно
    — резиденция шейха Халифи Qasr Al Watan — 75 дирхамов за взрослого, 30 дирхамов за ребёнка до 18 лет
    — парк Ferrari World — 98$
  • Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам
  • Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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