Абу-Даби - эмират, в котором собрано множество интересных мест.
На индивидуальной экскурсии из Аджмана вы сможете увидеть крупнейшую мечеть мира, резиденцию шейха и президентский отель, украшенные витражами и золотом. Также вас
На индивидуальной экскурсии из Аджмана вы сможете увидеть крупнейшую мечеть мира, резиденцию шейха и президентский отель, украшенные витражами и золотом. Также вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение крупнейшей мечети мира
- 🏰 Экскурсия по президентскому дворцу
- 🎨 Оценка художественных шедевров в Лувре
- 🏎️ Возможность посетить парк Ferrari World
- 🌴 Прогулка по Финиковому рынку
- 🍽️ Ужин в тематической закусочной Last Exit
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Qasr Al Watan
- Emirates Palace
- Last Exit
- Ferrari World
- Лувр Абу-Даби
- Финиковый рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописные рукотворные острова и величественная архитектура Абу-Даби уже ждут вас! На экскурсии с нашей командой вы посетите главные локации эмирата:
- Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны.
- Qasr Al Watan — президентский дворец с интерьером из мрамора и ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи и мраморные плиты.
- Emirates Palace — роскошный президентский отель, украшенный золотом.
- Last Exit — придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс».
- Ferrari World — парк аттракционов, посвящённый Феррари (посещение по желанию).
- Лувр — мультикультурный музей арабского мира.
Если останется свободное время и будет желание, мы также прогуляемся по набережной и увидим знаменитый Финиковый рынок.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
- Дополнительно оплачиваются: трансфер из других эмиратов (от $40), обед или ужин (от $30), входные билеты в экскурсионные объекты:
— Лувр — 75 дирхамов, до 18 лет бесплатно
— резиденция шейха Халифи Qasr Al Watan — 75 дирхамов за взрослого, 30 дирхамов за ребёнка до 18 лет
— парк Ferrari World — 98$
- Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам
- Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
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