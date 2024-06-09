Абу-Даби - эмират, в котором собрано множество интересных мест.На индивидуальной экскурсии из Аджмана вы сможете увидеть крупнейшую мечеть мира, резиденцию шейха и президентский отель, украшенные витражами и золотом. Также вас

ждёт Лувр с художественными шедеврами со всего света. Если захочется разнообразить культурный отдых, можно отправиться на Финиковый рынок или развлечься в парке Ferrari World. Экскурсия проводится на автомобилях класса комфорт, с возможностью выбора кабриолета или автомобиля премиум-класса. Дополнительно оплачиваются трансфер из других эмиратов, обед или ужин, а также входные билеты в экскурсионные объекты. Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам, а некоторые горки в парке Ferrari могут быть закрыты на техническое обслуживание. Бронируйте экскурсию и откройте для себя Абу-Даби с новой стороны

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописные рукотворные острова и величественная архитектура Абу-Даби уже ждут вас! На экскурсии с нашей командой вы посетите главные локации эмирата:

Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны.

— одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны. Qasr Al Watan — президентский дворец с интерьером из мрамора и ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи и мраморные плиты.

— президентский дворец с интерьером из мрамора и ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи и мраморные плиты. Emirates Palace — роскошный президентский отель, украшенный золотом.

— роскошный президентский отель, украшенный золотом. Last Exit — придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс».

— придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс». Ferrari World — парк аттракционов, посвящённый Феррари (посещение по желанию).

— парк аттракционов, посвящённый Феррари (посещение по желанию). Лувр — мультикультурный музей арабского мира.

Если останется свободное время и будет желание, мы также прогуляемся по набережной и увидим знаменитый Финиковый рынок.

Организационные детали