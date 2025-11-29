Вечером Дубай раскрывается с другой стороны. После заката привычные формы оживают в огнях подсветки, а футуристические здания и небоскрёбы создают особую атмосферу. Эта программа объединяет самые эффектные локации, панорамы и виды, которые сделают ваш вечер в Дубае по-настоящему незабываемым.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Музей будущего

Вы зайдёте в огромный овальный холл, где вокруг движутся роботы и световые инсталляции, а каждая площадка подходит для впечатляющих фото. Полное ощущение путешествия в грядущий век!

Dubai Mall и Бурдж-Халифа

У вас будет свободное время, чтобы пройтись среди огней и вечерного блеска. Огромный аквариум, водопады «ловцы жемчуга» и шоу поющих фонтанов создадут яркое настроение, а снимки на фоне небоскрёба станут украшением путешествия.

Мадинат Джумейра — «Восточная Венеция»

Далее — неспешная прогулка по каналам и уютным арабским улочкам. Вечерняя подсветка сделает виды на Бурдж-аль-Араб особенно эффектными.

Дубай Марина

Устроим променад по набережной, где небо отражается в стекле небоскрёбов, а вдоль воды стоят яхты. Разноцветная подсветка зданий превращает район в фильм, в котором вы становитесь главным зрителем.

Остров Bluewaters и Ain Dubai

Финальная часть — прогулка по острову с видом на крупнейшее колесо обозрения в мире. Отсюда открываются панорамы марины и сияющего ночного города. Одно из тех мест, где хочется задержаться и просто смотреть на огни.

Организационные детали