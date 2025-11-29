Побывать в местах, ради которых стоит выбраться в город именно ночью
Вечером Дубай раскрывается с другой стороны.
После заката привычные формы оживают в огнях подсветки, а футуристические здания и небоскрёбы создают особую атмосферу.
Эта программа объединяет самые эффектные локации, панорамы и виды, которые сделают ваш вечер в Дубае по-настоящему незабываемым.
Описание экскурсии
Музей будущего
Вы зайдёте в огромный овальный холл, где вокруг движутся роботы и световые инсталляции, а каждая площадка подходит для впечатляющих фото. Полное ощущение путешествия в грядущий век!
Dubai Mall и Бурдж-Халифа
У вас будет свободное время, чтобы пройтись среди огней и вечерного блеска. Огромный аквариум, водопады «ловцы жемчуга» и шоу поющих фонтанов создадут яркое настроение, а снимки на фоне небоскрёба станут украшением путешествия.
Мадинат Джумейра — «Восточная Венеция»
Далее — неспешная прогулка по каналам и уютным арабским улочкам. Вечерняя подсветка сделает виды на Бурдж-аль-Араб особенно эффектными.
Дубай Марина
Устроим променад по набережной, где небо отражается в стекле небоскрёбов, а вдоль воды стоят яхты. Разноцветная подсветка зданий превращает район в фильм, в котором вы становитесь главным зрителем.
Остров Bluewaters и Ain Dubai
Финальная часть — прогулка по острову с видом на крупнейшее колесо обозрения в мире. Отсюда открываются панорамы марины и сияющего ночного города. Одно из тех мест, где хочется задержаться и просто смотреть на огни.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер по программе на комфортабельном автобусе
Строгих правил по дресс-коду нет
Питание не включено в стоимость, при желании можно перекусить самостоятельно
С вами поедет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 134 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё читать дальше
дело. В нашей команде работают профессиональные лицензированные гиды с большим опытом — именно они проводят экскурсии и помогают гостям открывать Эмираты с новой стороны. Для нас каждый турист — особенный гость, и мы всегда находим индивидуальный подход. Мы ценим качество, внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Добро пожаловать в Эмираты вместе с нами!