Семейные развлекательные экскурсии Аджмана

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Аджмане на русском языке, цены от $70, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Билеты
2 часа
4 отзыва
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
🚤 На катере
Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
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    вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.

    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
  2. Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
  3. Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
  4. Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 450 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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