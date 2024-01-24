1 чел.
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Билеты
2 часа
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна24 января 2024Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
- ЕЕвгения23 ноября 2023Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
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