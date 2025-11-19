Вы увидите Абу-Даби с разных сторон и изучите все грани города — от дворцов до небоскрёбов, от мечети до президентской резиденции, от прошлого к будущему. Сделаете яркие фото на смотровой площадке башни Этихад, побродите по этнической деревне, заглянете в роскошный президентский дворец и мечеть Шейха Зайда и не только. И конечно, узнаете о том, чем жила и живёт столица.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть Шейха Зайда — здесь вы прочувствуете тишину и величие исламской архитектуры. И полюбуетесь роскошными интерьерами.

Президентский дворец Каср аль Ватан с изысканными залами, старинными манускриптами и произведениями искусства.

Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира, символ роскоши и восточной сказки.

Набережная Корниш с панорамным видом на небоскрёбы, море и пляжи. Здесь можно подышать свежим морским воздухом.

Смотровая площадка в башне Этихад — отсюда Абу-Даби виден как на ладони. Вы сделаете эффектные фото города, залива и островов.

Этнографическая деревня. Вас ждёт прогулка в прошлое Эмиратов: бедуинские шатры, ремёсла, старинные лодки.

Лувр Абу-Даби (по желанию) — музей, где под символическим куполом небесного дождя света соединяются культуры мира.

И конечно

Мы поговорим о роли жемчужного промысла в истории региона и о том, как он привёл страну к процветанию

Выясним, почему Абу-Даби называют столицей роскоши и как древние бедуинские традиции здесь сочетаются с футуристической архитектурой

Разберём, как мечеть шейха Зайда стала символом объединения эмиратов и духовного наследия страны

И не только!

Организационные детали

Поедем на комфортабельном Kia Telluride или аналогичном авто. По запросу экскурсию можно провести на кабриолете, авто премиум и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке)

По желанию сделаем остановку на обед в ресторане с традиционной кухней, заказ оплачивается вами дополнительно (от $40)

Мы можем забрать вас из других эмиратов — от $50 за трансфер

Время в пути — 2,5 ч в одну сторону, на каждой локации мы проводим 20–30 мин

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы