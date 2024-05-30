Экскурсии на автобусе в Аджмане

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Аджмане на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы и парки Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра: экскурсия из Аджмана
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - уникальная возможность увидеть природные и культурные достопримечательности ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
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    много интересной информации, ответы на любые вопросы! Президентский Дворец впечатлил особо! Еще раз спасибо за отлично проведенный день, от удачных покупок на финиковом рынке, вкусном и разнообразном обеде, до вечернего возвращения в отель!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
  • К
    Кирилл
    1 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Прекрасный гид Александр. Нескучное изложение информации, комфортабельный трансфер.
  • Н
    Наталья
    3 февраля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Очень лёгкая и приятная прогулка по Дубаю на комфортабельном автобусе с грамотным гидом Александром. Катание на лодочке, Пальма, известные небоскребы
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    и другие интересные локации по программе экскурсии, которая завершается фантастически красивым шоу фонтанов в Дубай молле. Экскурсия понравилась, и мы рекомендуем её туристам. Спасибо большое гиду за познавательную информацию. Особая благодарность за работу менеджеров, которые своевременно отвечали на вопросы до покупки экскурсии. Успехов и процветания тур агентству!

  • Д
    Диана
    4 января 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Всё что было заявлено в программе было увидено. Наш гид Александр самый лучший гид. Была большая группа. Но Александр ловко умудрялся и рассказывать и направлять нас в самые интересные места. Остались очень довольны. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На автобусе»

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  1. Дворцы и парки Абу-Даби
  2. Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
  3. Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 89. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 15 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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