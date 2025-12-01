Дубай ослепителен даже ночью. Поправка: особенно ночью! Все его здания сияют миллионами огней и выглядят завораживающе.
Давайте пронесёмся по главным магистралям на кабриолете, сделаем крутые снимки на фоне «Паруса» и небоскрёбов. Поднимемся на смотровую Золотой рамки и насладимся невероятной панорамой. А ещё — прохладным ночным воздухом: в Дубае это тоже роскошь!
Давайте пронесёмся по главным магистралям на кабриолете, сделаем крутые снимки на фоне «Паруса» и небоскрёбов. Поднимемся на смотровую Золотой рамки и насладимся невероятной панорамой. А ещё — прохладным ночным воздухом: в Дубае это тоже роскошь!
Описание экскурсии
- Скоростная поездка по магистрали шейха Заеда, известной как улица небоскрёбов.
- Рукотворный остров Пальма Джумейра. Сделаем снимки на фоне высоток и самого дорогого отеля «Атлантис».
- Дубай Марина — квартал кричащей роскоши с дорогими яхтами и светящимися небоскрёбами.
- Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на знаменитый «Парус».
- Необычная архитектура Музея будущего (внутрь не заходим).
- Золотая рамка — условная граница между Старым и Новым городом. При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров.
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание мира (828 м) со смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды.
- В завершении прогулки прокатимся с ветерком по ночному бульвару (Downtown point).
Организационные детали
- Возможен трансфер на экскурсию из других эмиратов за дополнительную стоимость — от $40.
- По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность поездки.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 1799 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Входит в следующие категории Аджмана
Похожие экскурсии из Аджмана
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
1 дек в 18:30
10 дек в 18:30
$70 за билет
Групповая
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
Сегодня в 13:00
3 дек в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$248 за всё до 5 чел.