Экскурсии по Аджману на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Аджмане на русском языке, цены от $193, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Организуем незабываемое катание по песчаным дюнам на автомобиле в Аджмане. В программе: верблюды, хна, шоу и ужин. Подарите себе яркие эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
  2. Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
  3. Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 249 со скидкой до 30%.
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