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1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле Организуем незабываемое катание по песчаным дюнам на автомобиле в Аджмане. В программе: верблюды, хна, шоу и ужин. Подарите себе яркие эмоции Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 15:30-21:00 $ 249 за всё до 6 чел. 🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 8 часов Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой Начало: У вашего отеля 325 $ 228 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 7 часов Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис Начало: У вашего отеля 275 $ 193 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Аджмана

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На машине»

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