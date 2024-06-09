1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Организуем незабываемое катание по песчаным дюнам на автомобиле в Аджмане. В программе: верблюды, хна, шоу и ужин. Подарите себе яркие эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На машине»
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