За один день вы познакомитесь с городом во всём его разнообразии. Прогуляетесь по старинным улочкам Мадинат Джумейра, проедете по Пальмовому острову на монорельсе, сделаете фото у Золотой рамки и встретите закат у поющих фонтанов Бурдж-Халифы. А ещё услышите живые истории о городе, культуре, традициях и людях, которые его создавали.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

13:30 — выезд из Аджмана

14:30 — фотостоп у Золотой рамки (Dubai Frame). Вы сделаете яркие кадры и узнаете, почему рамка стала визитной карточкой города

15:00 — прогулка по Восточной Венеции (Madinat Jumeirah). Вы пройдёте вдоль каналов и арабских рынков. Будет свободное время для фото на фоне Burj Al Arab и спокойного отдыха у воды

16:00 — поездка на монорельсе и фотостоп у Atlantis The Palm. Вы прокатитесь по знаменитому Пальмовому острову — рукотворному чуду, видимому даже из космоса. С монорельса откроются панорамы Дубай Марина и колеса обозрения Ain Dubai

17:30 — проезд по проспекту шейха Зайда. Почувствуете пульс главной артерии мегаполиса — небоскрёбы, огни и энергия большого города

18:00 — Dubai Mall и Бурдж-Халифа. Свободное время в крупнейшем торгово-развлекательном центре мира. Вы увидите гигантский аквариум, водопад «Ловцы жемчуга» и шоу поющих фонтанов у подножия Бурдж-Халифы

20:00 — выезд в Аджман

21:30–22:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

как Дубай прошёл путь от маленькой рыбацкой деревни до города будущего

почему здесь соседствуют восточные базары и ультрасовременные небоскрёбы

как строили Пальмовый остров

чем примечателен отель Burj Al Arab

и многое другое

Организационные детали