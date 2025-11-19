Современный Дубай + монорельс на Пальмовом острове (из Аджмана)
Увидеть Дубай таким, каким его любят - контрастным, ярким и живым
За один день вы познакомитесь с городом во всём его разнообразии.
Прогуляетесь по старинным улочкам Мадинат Джумейра, проедете по Пальмовому острову на монорельсе, сделаете фото у Золотой рамки и встретите закат у поющих фонтанов Бурдж-Халифы. А ещё услышите живые истории о городе, культуре, традициях и людях, которые его создавали.
Описание экскурсии
13:30 — выезд из Аджмана
14:30 — фотостоп у Золотой рамки (Dubai Frame). Вы сделаете яркие кадры и узнаете, почему рамка стала визитной карточкой города 15:00 — прогулка по Восточной Венеции (Madinat Jumeirah). Вы пройдёте вдоль каналов и арабских рынков. Будет свободное время для фото на фоне Burj Al Arab и спокойного отдыха у воды 16:00 — поездка на монорельсе и фотостоп у Atlantis The Palm. Вы прокатитесь по знаменитому Пальмовому острову — рукотворному чуду, видимому даже из космоса. С монорельса откроются панорамы Дубай Марина и колеса обозрения Ain Dubai 17:30 — проезд по проспекту шейха Зайда. Почувствуете пульс главной артерии мегаполиса — небоскрёбы, огни и энергия большого города 18:00 — Dubai Mall и Бурдж-Халифа. Свободное время в крупнейшем торгово-развлекательном центре мира. Вы увидите гигантский аквариум, водопад «Ловцы жемчуга» и шоу поющих фонтанов у подножия Бурдж-Халифы
20:00 — выезд в Аджман
21:30–22:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
как Дубай прошёл путь от маленькой рыбацкой деревни до города будущего
почему здесь соседствуют восточные базары и ультрасовременные небоскрёбы
как строили Пальмовый остров
чем примечателен отель Burj Al Arab
и многое другое
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и поездка на монорельсе
Дополнительно оплачиваются (по желанию) питание и личные расходы
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 13:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$40
Дети до 12 лет
$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 93 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё читать дальше
дело. В нашей команде работают профессиональные лицензированные гиды с большим опытом — именно они проводят экскурсии и помогают гостям открывать Эмираты с новой стороны. Для нас каждый турист — особенный гость, и мы всегда находим индивидуальный подход. Мы ценим качество, внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Добро пожаловать в Эмираты вместе с нами!