Вечерние экскурсии Аджмана

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Аджмане на русском языке, цены от $37, скидки до 19%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
2 часа
8 отзывов
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
26 ноя в 18:30
1 дек в 18:30
$70 за билет
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
6 часов
-
19%
22 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать увлекательная шоу-программа, барбекю и прохладительные напитки»
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37.30$46 за человека
Ночной Дубай на кабриолете (из Аджмана)
На машине
На кабриолете
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Аджмана)
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$380 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    18 октября 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Хорошая экскурсия, хорошая организация маршрута, комфортные условия
    Все понравилось
  • И
    Игорь
    23 августа 2025
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо
  • К
    Кристина
    16 августа 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Все было замечательно, впечатлений очень много осталось, невероятная поездка. Ариф водитель забрал четко вовремя из отеля. Отправились в пустыню, там
    читать дальше

    нужно было немного подождать, есть комната с кондиционером. Потом когда машина была готова к поезде, прокатил нас по пустыне, 20-25 минут, кажется, что мало, но может укачать, поэтому нам хватило, больше и не нужно. По фотографировались, отправилось на ужин, поменяли машину, поехали в лагерь, там нас покормили ужином. Так же было шоу с танцами девушки, мужчины и огненное шоу! Потом поехали обратно. Советую! Все продумано, водитель отличный, с опытом знает что делает.

  • М
    Максим
    8 августа 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Волитель-профи! Комфортное и безопасное вождение по городу, по пескам - это просто мастер своего дела! 💪🏻
    В целом по экскурсии:
    Машина -
    читать дальше

    крузак 300й, более чем комфортно, даже на 3ем ряду👌🏻
    Пустыня - катание супер👍🏻
    Ужин - вообще не понравилось, голодная толпа бежит к столу и сметает все на своем пути😂 нам повезло, мы не сильно были голодные))) что понравилось, так это пепси, прям вкусная👍🏻😅
    Выступления:танцы девушек, крутящиеся мужики, фаермэны - красиво, выступления всех артистов на достойном уровне💪🏻
    И самое главное все в заданном тайминге!
    Итого: однозначно рекомендую! организация на высоком уровне!
    Молодцы!

  • О
    Олег
    22 июля 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Понравилось всё! Особенно шоу! Советую непременно! Если доведется побывать в Дубае, обязательно поеду ещё раз!
  • А
    Анастасия
    12 июня 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Давняя мечта побывать в пустыне стала реальной благодаря Вам. Спасибо большое за адреналин, за сервис, за классного водителя, которому можно
    читать дальше

    выписать премию 😅, за удовольствие, которое мы получили катаясь по пустыне, за потрясающие пейзажи и фото. Единственное, чему бы я поставила минус это ужин, поесть нам было особо нечего.
    Обязательно обращусь в данную компанию в своем следующем пребывании в этой замечательной стране

  • I
    Irina
    2 июня 2025
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно
  • Э
    Эля
    31 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Всё было идеально😅😍никаких минусов, очень довольны остались, спасибо вам большое! И водитель очень вежливый был, всегда заботился, и машины удобные
    читать дальше

    были, и само шоу, еда, сафари всё было безупречно! У водителя также отличный арабский плейлист был, все песни себе сохранила 😅☺благодарю за прекрасный день и впечатления✨

  • А
    Алексей
    20 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Добрый день, сафари отличное, фотки супер, водитель тоже. Поняли что. нужно было брать приватный авто. Сидели на последнем ряду, ну и нам программа с едой не особо нужна была) Но само сафари отличное, водитель хорошо погонял)
  • К
    Катерина
    20 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Сафари прошло превосходно, получили море удовольствия. Водителю особенный респект, помог и с фотографиями в пустыне и покатал хорошенько так, да и в общем настроение поднял всей группе:D
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Спасибо вам за организацию, нам очень понравилось.
  • Е
    Екатерина
    28 марта 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Недавно я побывал на экскурсии по пустынному сафари в Дубае, и это было просто незабываемо! С самого начала нас встретили
    читать дальше

    дружелюбные гиды, которые помогли создать атмосферу ожидания приключения. Поездка на джипах по дюнам была настоящим адреналином — захватывающие спуски и подъемы, ощущение свободы и скорости под отличную музыку!

    После захватывающего сафари мы прибыли в деревню бедуинов. Здесь нас ждал шведский стол под звездами, где мы смогли насладиться вкусными блюдами местной кухни. Атмосфера была невероятной, а звуки музыки создавали волшебное настроение.

    Особенно запомнились шоу-номера: танец живота и выступления с огнем были просто потрясающими! Артисты были настоящими профессионалами, и их выступления добавили ярких красок в вечер.

    В целом, экскурсия оставила только положительные эмоции. Это идеальный способ познакомиться с культурой и традициями региона, а также насладиться красотой пустыни. Рекомендую всем, кто планирует поездку в Дубай!

  • Д
    Дмитрий
    25 марта 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Всё прошло отлично от начала и до конца. Из отеля Аджмана по расписанию. Машина просторная и мощная. Сама экскурсия и
    читать дальше

    виды просто космос. Менеджер постоянно на связи: всё рассказала и скинула необходимую информацию. Водитель профессионал, на дюнах -американские горки, но умело. Вообщем советую и фирму и экскурсию!

  • О
    Ольга
    2 февраля 2025
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина
    читать дальше

    - очень красиво в подсветке. Получается красивая фотосессия на прекрасном фоне города-праздника! Шоу небольшое, но музыка звучит до конца прогулки. Замечательно потанцевали! Спасибо за яркие впечатления!

  • К
    Константин
    21 октября 2024
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Экскурсия понравилась, естьтнесколько неудобных моментоа в виде непонятнооо ожидания но мы поняли что это у всех не только у этого оператора. Один раз стоит сьездить.
  • С
    Светлана
    18 сентября 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Виктория огромное спасибо за полученные эмоции!!! Незабываемые впечатления! Рекомендую данную поездку, мы в восторге!!!
  • Е
    Евгения
    28 февраля 2024
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
  • О
    Олеся
    23 февраля 2024
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
    читать дальше

    по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
  2. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
  3. Ночной Дубай на кабриолете (из Аджмана)
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аджману в ноябре 2025
Сейчас в Аджмане в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 380 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
