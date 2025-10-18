Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
26 ноя в 18:30
1 дек в 18:30
$70 за билет
-
19%
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать увлекательная шоу-программа, барбекю и прохладительные напитки»
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37.30
$46 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Аджмана)
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег18 октября 2025Хорошая экскурсия, хорошая организация маршрута, комфортные условия
Все понравилось
- ИИгорь23 августа 2025Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо
- ККристина16 августа 2025Все было замечательно, впечатлений очень много осталось, невероятная поездка. Ариф водитель забрал четко вовремя из отеля. Отправились в пустыню, там
- ММаксим8 августа 2025Волитель-профи! Комфортное и безопасное вождение по городу, по пескам - это просто мастер своего дела! 💪🏻
В целом по экскурсии:
Машина -
- ООлег22 июля 2025Понравилось всё! Особенно шоу! Советую непременно! Если доведется побывать в Дубае, обязательно поеду ещё раз!
- ААнастасия12 июня 2025Давняя мечта побывать в пустыне стала реальной благодаря Вам. Спасибо большое за адреналин, за сервис, за классного водителя, которому можно
- IIrina2 июня 2025это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно
- ЭЭля31 мая 2025Всё было идеально😅😍никаких минусов, очень довольны остались, спасибо вам большое! И водитель очень вежливый был, всегда заботился, и машины удобные
- ААлексей20 мая 2025Добрый день, сафари отличное, фотки супер, водитель тоже. Поняли что. нужно было брать приватный авто. Сидели на последнем ряду, ну и нам программа с едой не особо нужна была) Но само сафари отличное, водитель хорошо погонял)
- ККатерина20 мая 2025Сафари прошло превосходно, получили море удовольствия. Водителю особенный респект, помог и с фотографиями в пустыне и покатал хорошенько так, да и в общем настроение поднял всей группе:D
- ЮЮлия19 мая 2025Спасибо вам за организацию, нам очень понравилось.
- ЕЕкатерина28 марта 2025Недавно я побывал на экскурсии по пустынному сафари в Дубае, и это было просто незабываемо! С самого начала нас встретили
- ДДмитрий25 марта 2025Всё прошло отлично от начала и до конца. Из отеля Аджмана по расписанию. Машина просторная и мощная. Сама экскурсия и
- ООльга2 февраля 2025Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина
- ККонстантин21 октября 2024Экскурсия понравилась, естьтнесколько неудобных моментоа в виде непонятнооо ожидания но мы поняли что это у всех не только у этого оператора. Один раз стоит сьездить.
- ССветлана18 сентября 2024Виктория огромное спасибо за полученные эмоции!!! Незабываемые впечатления! Рекомендую данную поездку, мы в восторге!!!
- ЕЕвгения28 февраля 2024Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
- ООлеся23 февраля 2024Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
