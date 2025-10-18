читать дальше

по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.