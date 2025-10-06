Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби вместе с нами! Мы организуем увлекательные экскурсии в столицу ОАЭ с русскоговорящими гидами и водителями.
Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом.
Описание экскурсииЗнакомство со столицей Обзорная экскурсия по Абу-Даби — это насыщенное, вдохновляющее и тщательно продуманное путешествие по самым знаковым местам столицы ОАЭ. Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом. Самые известные достопримечательности Главная жемчужина маршрута — мечеть шейха Зайда. Белоснежный мрамор, золотые купола, хрустальные люстры и изысканная отделка создают ощущение величия и умиротворения. Затем мы сделаем остановку у Лувра Абу-Даби — одного из самых современных и узнаваемых музеев мира, поражающего своей архитектурой и куполом «небесного света». Вас ждёт визит в Emirates Palace — настоящий дворец, где роскошь чувствуется в каждой детали. Сделаем фотостоп у культовых Etihad Towers, известных по «Форсажу 7», и прогуляемся по морской набережной Корниш, откуда открываются живописные виды на город. В бедуинской деревне Heritage Village вы увидите, как выглядел Абу-Даби до нефти: старинные постройки, ремесленные лавки и сцены из кочевой жизни. История и культура На финиковом рынке можно будет попробовать разные сорта фиников, купить восточные сладости и сувениры. Экскурсия проходит в тёплой, дружеской атмосфере. Я помогу вам увидеть Абу-Даби не глазами туриста, а как живой, многогранный город. Лучшие виды, живые рассказы, забота о комфорте и индивидуальный подход — всё для того, чтобы вы наслаждались каждым моментом. Важная информация:
- Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой.
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.
Время согласовывается с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби (внешний осмотр)
- Парк Ferrari World (внешний осмотр)
- Финиковый рынок
- Деревня Наследия (Heritage Village)
- Башни Этихад
- Дворец Эмирейтс
- Набережная Корниш
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 окт 2025
Спасибо большое за организацию моей поездки из эмирата Адриан в Абу-Даби. Спасибо за такие яркие эмоции от поездки, увиденного. Все прошло просто великолепно. Увиденное потрясает своей красотой. Посещала дворец, мечеть и океанариум. Очень внимательный и классный водитель! Спасибо ему огромное за помощь в поездке.
