Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби из Аджмана

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби вместе с нами! Мы организуем увлекательные экскурсии в столицу ОАЭ с русскоговорящими гидами и водителями.

Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Знакомство со столицей Обзорная экскурсия по Абу-Даби — это насыщенное, вдохновляющее и тщательно продуманное путешествие по самым знаковым местам столицы ОАЭ. Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом. Самые известные достопримечательности Главная жемчужина маршрута — мечеть шейха Зайда. Белоснежный мрамор, золотые купола, хрустальные люстры и изысканная отделка создают ощущение величия и умиротворения. Затем мы сделаем остановку у Лувра Абу-Даби — одного из самых современных и узнаваемых музеев мира, поражающего своей архитектурой и куполом «небесного света». Вас ждёт визит в Emirates Palace — настоящий дворец, где роскошь чувствуется в каждой детали. Сделаем фотостоп у культовых Etihad Towers, известных по «Форсажу 7», и прогуляемся по морской набережной Корниш, откуда открываются живописные виды на город. В бедуинской деревне Heritage Village вы увидите, как выглядел Абу-Даби до нефти: старинные постройки, ремесленные лавки и сцены из кочевой жизни. История и культура На финиковом рынке можно будет попробовать разные сорта фиников, купить восточные сладости и сувениры. Экскурсия проходит в тёплой, дружеской атмосфере. Я помогу вам увидеть Абу-Даби не глазами туриста, а как живой, многогранный город. Лучшие виды, живые рассказы, забота о комфорте и индивидуальный подход — всё для того, чтобы вы наслаждались каждым моментом. Важная информация:
  • Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой.
  • Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.

Время согласовывается с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Зайда
  • Лувр Абу-Даби (внешний осмотр)
  • Парк Ferrari World (внешний осмотр)
  • Финиковый рынок
  • Деревня Наследия (Heritage Village)
  • Башни Этихад
  • Дворец Эмирейтс
  • Набережная Корниш
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
6 окт 2025
Спасибо большое за организацию моей поездки из эмирата Адриан в Абу-Даби. Спасибо за такие яркие эмоции от поездки, увиденного. Все прошло просто великолепно. Увиденное потрясает своей красотой. Посещала дворец, мечеть и океанариум. Очень внимательный и классный водитель! Спасибо ему огромное за помощь в поездке.

