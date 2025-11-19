Узнаваемые силуэты небоскрёбов, белый мрамор мечети шейха Зайда и президентский дворец — эта поездка покажет вам Абу-Даби во всей красе. Вы узнаете об истории и принципах устройства страны и о том, что отличает столицу от других городов. Мы позаботимся о том, чтобы долгая и насыщенная поездка была для вас комфортной и неутомительной.

Дорога в Абу-Даби и Last Exit

По пути вы увидите архитектурные символы столицы: наклонный небоскрёб Capital Gate и круглый футуристичный Aldar, похожий на гигантскую монету на горизонте. Мы сделаем короткую остановку в атмосферном фуд-парке в стиле американских роуд-муви.

Отель Emirates Palace, Лувр Абу-Даби и набережная (20 м)

Проедем по району Al Bateen — тихую статусную часть города, где живёт местная элита. Остановимся у музея, где искусство объединяет Восток и Запад, и вы сделаете фото на фоне звёздного купола — архитектурного шедевра Жана Нувеля. А ещё прогуляетесь по набережной с видом на башни Этихад, которые знамениты по сценам из «Форсажа».

Мечеть шейха Зайда (1,5 ч)

Вы посетите главную святыню ОАЭ и одну из самых впечатляющих мечетей мира. Белоснежный мрамор, инкрустации из полудрагоценных камней, золотые купола и зеркальные бассейны создают ощущение торжественного покоя.

Каср Аль-Ватан (1,5 ч)

Кульминация маршрута — дворец президента ОАЭ. Мы зайдём внутрь, осмотрим роскошные приёмные залы и полюбуемся тончайшими деталями мозаики.

