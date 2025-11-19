Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Туда, где восточная роскошь становится особенно изысканной на фоне футуристической архитектуры
Узнаваемые силуэты небоскрёбов, белый мрамор мечети шейха Зайда и президентский дворец — эта поездка покажет вам Абу-Даби во всей красе. Вы узнаете об истории и принципах устройства страны и о том, что отличает столицу от других городов. Мы позаботимся о том, чтобы долгая и насыщенная поездка была для вас комфортной и неутомительной.
Описание экскурсии
Дорога в Абу-Даби и Last Exit
По пути вы увидите архитектурные символы столицы: наклонный небоскрёб Capital Gate и круглый футуристичный Aldar, похожий на гигантскую монету на горизонте. Мы сделаем короткую остановку в атмосферном фуд-парке в стиле американских роуд-муви.
Отель Emirates Palace, Лувр Абу-Даби и набережная (20 м) Проедем по району Al Bateen — тихую статусную часть города, где живёт местная элита. Остановимся у музея, где искусство объединяет Восток и Запад, и вы сделаете фото на фоне звёздного купола — архитектурного шедевра Жана Нувеля. А ещё прогуляетесь по набережной с видом на башни Этихад, которые знамениты по сценам из «Форсажа».
Мечеть шейха Зайда (1,5 ч) Вы посетите главную святыню ОАЭ и одну из самых впечатляющих мечетей мира. Белоснежный мрамор, инкрустации из полудрагоценных камней, золотые купола и зеркальные бассейны создают ощущение торжественного покоя.
Каср Аль-Ватан (1,5 ч) Кульминация маршрута — дворец президента ОАЭ. Мы зайдём внутрь, осмотрим роскошные приёмные залы и полюбуемся тончайшими деталями мозаики.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов
Билеты в Каср Аль-Ватан включены
Дополнительно по желанию оплачивается обед по системе шведский стол — $15 за чел.
Для посещения мечети при необходимости мы выдадим девушкам закрытую одежду без доплаты
Экскурсию для вас проведёт один из русскоязычных гидов нашей команды
в четверг в 09:00, в воскресенье в 08:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$70
Дети до 7 лет
$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00, в воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 93 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё читать дальше
дело. В нашей команде работают профессиональные лицензированные гиды с большим опытом — именно они проводят экскурсии и помогают гостям открывать Эмираты с новой стороны. Для нас каждый турист — особенный гость, и мы всегда находим индивидуальный подход. Мы ценим качество, внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Добро пожаловать в Эмираты вместе с нами!