1 чел.
По популярности
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
«Абу-Даби – столица Объединённых Арабских Эмиратов»
Расписание: Четверг в 10:00
22 июля в 10:00
25 июля в 10:00
$89 за человека
скидка
5%
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей»
Завтра в 10:00
21 июля в 09:00
350$333 за всё до 7 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
«Живописные рукотворные острова и величественная архитектура Абу-Даби уже ждут вас»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
325$260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Абу-Даби»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июле 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Абу-Даби" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 333 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Абу-Даби», 10 ⭐ отзывов, цены от $89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь