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В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Аджмана в Дубай, чтобы увидеть главные достопримечательности мегаполиса и насладиться его уникальной атмосферой
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«Если вы решили отправиться из маленького Аджмана в шумный многоликий Дубай, я покажу вам главные достопримечательности этого города»
Завтра в 13:00
26 июля в 12:00
350$298 за всё до 6 чел.
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Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
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«Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией страны»
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Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Обзорные»
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