8 часов

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Аджмана в Дубай, чтобы увидеть главные достопримечательности мегаполиса и насладиться его уникальной атмосферой

Начало: От отеля, в котором вы остановились

«Если вы решили отправиться из маленького Аджмана в шумный многоликий Дубай, я покажу вам главные достопримечательности этого города»