Амин — ваша команда гидов в Аджмане

Провели экскурсии для 382 туристов

Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!