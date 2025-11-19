Дубай — город инновационных технологий и роскоши.
На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек этого мегаполиса — от резиденции шейха Дубая до небоскрёба «Бурдж-Халифа».
А также ощутите дух Востока на рынке специй, посмотрите шоу фонтанов, насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния.
- Изучим Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Внизу находится интерактивный музей с голограммой, где вы увидите, как Дубай выглядел 10, 20, 30 лет назад и как изменился в наши дни.
- Также посмотрим на отель «Парус» — самый известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши.
- После посетим «Дубайскую Венецию» — престижный район с дорогими гостиницами в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами.
- Осмотрим отель «Аль Каср» — часть суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики будто бы из сказок «Тысяча и одна ночь».
- Также вас ждёт поездка на рукотворный остров Пальма Джумейра.
- Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов.
- Потом посетим самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу — и поднимемся на смотровую площадку на 124-125 этажах.
- А в заключение заглянем в Дубай Молл, посмотрим на знаменитый танцующий фонтан и аквариум.
Во время экскурсии гид расскажет историю ОАЭ и всех достопримечательностей. И, конечно же, будет сопровождать вас на каждой остановке, кроме смотровой площадки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке). Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $20).
- Дополнительно оплачиваются билеты: Бурдж-Халифа — от $50, Дубайская рамка — от $5, Парк цветов — $25
- По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
- Смотровая башни «Бурдж-Халифа» открыта с 10:00 до 15:00 и с 19:30 до 22:30
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Амин — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 382 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
Входит в следующие категории Аджмана
