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Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
325$260 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
275$220 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На выходные»
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