Т Татьяна

Были сегодня на экскурсии, Мохаммад провел с нами незабываемый день в Дубае, очень внимательный, очень интересно рассказывает о стране, вся семья в восторге и даже 7-летний сын очень доволен. Будем рекомендовать его всем друзьям. В следующий раз мы будем обращаться только к нему. Лучший гид,спасибо вам!