Поедем знакомиться с Дубаем! Вы увидите легендарные небоскрёбы, рукотворные острова и самые амбициозные архитектурные проекты города: Бурдж-Халифу, отель «Бурдж-эль-Араб», Музей будущего. Узнаете о жизни, культуре и быте арабских эмиратов. По желанию подниметесь на смотровые площадки или прокатитесь на крупнейшем колесе обозрения в мире.
Описание экскурсии
- Остров Фламинго. Вы увидите более 15 видов экзотических птиц, которые живут прямо в центре города.
- Резиденция шейха, где проходят официальные встречи.
- Дубайская рамка (Dubai Frame). Отсюда открывается вид на старый и новый Дубай.
- Старый город (Бур Дубай). Прогуляемся по историческим улочкам и посетим местный рынок.
- Музей будущего. Футуристическое здание, рядом с которым получатся эффектные фото.
- «Бурдж-эль-Араб». Знаменитый отель-парус — символ роскоши Дубая.
- Пальмовый остров. Мы проедем мимо легендарного искусственного острова и, при желании, поднимемся на смотровую площадку.
- Дубай Марина — современный район с небоскрёбами, который часто называют Манхэттеном.
- Остров Блювотерс — развлекательный район с видом на Атлантический океан и крупнейшим колесом обозрения.
- Бурдж-Халифа и Дубай Молл. Два популярных символа города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле GMC, Hyundai, Toyota, Nissan или KIA.
- Дорога с Аджмана до Дубая – 45 минут в одну сторону.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы по желанию:
- Смотровая площадка на Пальмовом острове: взрослые — $30, детские — $25.
- Смотровая площадка на 124 этаже Бурдж-Халифы (входные билеты бронируются заранее): взрослые — $70, детские — $50.
- Колесо обозрения: взрослые — $40, детские — $35.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мохаммад — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 847 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг
5
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Были сегодня на экскурсии, Мохаммад провел с нами незабываемый день в Дубае, очень внимательный, очень интересно рассказывает о стране, вся семья в восторге и даже 7-летний сын очень доволен. Будем рекомендовать его всем друзьям. В следующий раз мы будем обращаться только к нему. Лучший гид,спасибо вам!
