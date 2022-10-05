Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе.

Впечатляющий аквапарк с прозрачными речками Lazy River и Flood River, экзотическими садами, тенистыми туннелями и ажурными мостами. На площади около 5 га компактно разместились более 25 водных горок и аттракционов; популярный светомузыкальный 18-ти метровый водопад-ливень «Wadi Wash».

Стремительная «Дикая речка» этого уникального аквапарка со скоростью 80 км/ч проходит через 14 аттракционов, приятные мощные потоки её голубой воды бережно поднимут Вас на крутые горки и подарят Вам отличное настроение. Умиротворяющие бассейны с климат-контролем и детский городок Синдбада-морехода со сказочными ландшафтами и опрокидывающейся кадкой прекрасно подходят для семей с самыми маленькими путешественниками.