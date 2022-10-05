Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Аквапарк Wild Wadi

Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi
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Описание

Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе.

Впечатляющий аквапарк с прозрачными речками Lazy River и Flood River, экзотическими садами, тенистыми туннелями и ажурными мостами. На площади около 5 га компактно разместились более 25 водных горок и аттракционов; популярный светомузыкальный 18-ти метровый водопад-ливень «Wadi Wash».

Стремительная «Дикая речка» этого уникального аквапарка со скоростью 80 км/ч проходит через 14 аттракционов, приятные мощные потоки её голубой воды бережно поднимут Вас на крутые горки и подарят Вам отличное настроение. Умиротворяющие бассейны с климат-контролем и детский городок Синдбада-морехода со сказочными ландшафтами и опрокидывающейся кадкой прекрасно подходят для семей с самыми маленькими путешественниками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входной билет
Что не входит
  • Питание (можно забронировать во время бронирования экскурсии) полотенца (свои полотенца в парк проносить разрешается) + камеры хранения
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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