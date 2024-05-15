Аквапарки Дубая

Найдено 10 экскурсий в категории «Аквапарки» в Дубае на русском языке, цены от $76. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Доступ к 30 разнообразным водным аттракционам и 23 плавательным бассейнам аквапарка Wild Wadi, а также лежаки и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Вход в аквапарк с 43 водными аттракционами, которые созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
Билеты
6 часов
32 отзыва
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
Билеты
8 часов
13 отзывов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Аквапарк Wild Wadi
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
22 отзыва
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
«Аквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Единый билет в Parks and Resorts
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
28 отзывов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
«В него входят тематический голливудский парк MOTIONGATE™ Dubai, первый в регионе тематический парк LEGOLAND® — LEGOLAND® Dubai, аквапарк LEGOLAND® для семей с детьми в возрасте от 2 до 12 лет, а также Bollywood Parks™ Dubai»
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Аквапарк Aquaventure
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав комплекса отеля Atlantis The Palm»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Аквапарк Wild Wadi
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    15 мая 2024
    Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
    Были вдвоём с сыном(10 лет). Нам понравилось. Персонал вежливый, оформление красивое. Кондиционирование комфортное. Аттракционы разные выбирайте на свой вкус.
  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Аквапарк Wild Wadi
    Хороший аквапарк, билеты прислали быстро с открытой датой - что очень удобно.
  • Д
    Дмитрий
    6 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
    Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можноНебольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно
  • I
    Irina
    2 апреля 2024
    Аквапарк Wild Wadi
    Претензий к Спутник никаких нет! Брали без трансфера, добирались самостоятельно, тоже без нареканий. Но аквапарк конечно не ВАУ!, маленький, людей много, хорошо
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    что приехали к открытию, успели прокатиться на всех горках без очередей, покушали и через пару часов ушли. Сам аквапарк своей стоимости не стоит.

  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Амиран отличный гид и интересный человек знающий своё дело на все 100%. Умеет поймать волну*. Всё подсказал, дал рекомендации при
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    выборе и планировании дня, провёл прекрасный экскурсионный день. Однозначно рекомендую. Амиран, отличных вам туристов и развития своего любимого дела. Жму руку, спасибо вам от всего сердца.

  • В
    Виктор
    26 марта 2024
    Единый билет в Parks and Resorts
    Всё понравилось, хочется приехать снова
  • К
    Ксения
    21 марта 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
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    мы не любители головокружительных горок - такая в парке 1 или 2. Достаточно хорошая детская зона, рядом с ней теплый бассейн с волнами. Посетителей было мало, горки свободные. Много пространств с лежаками, обстановка приятная, красивый вид на отель Бурш Аля раб, очень много спасателей работает. Ключ от ящика не брали, он стоит 50 дирхам. Ценных вещей с собой не было. Вещи оставляли на лежаках, никто вещи не трогает, с собой в шейкере вшили воду. В парке провели целый день, гуляли, загорали. Добирались на такси

    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечерПосетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер
  • И
    Ирина
    20 февраля 2024
    Единый билет в Parks and Resorts
    Быстро ответили и прислали ваучер. На кассе обменяли ваучер на реальные билеты.
  • В
    Владимир
    16 февраля 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Аминар хороший гид, который много знает и умеет эти знания изложить. Неудобство: машина маловата для 4 человек, в ней тяжело просидеть
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    много часов. Тем, кто побывал в Парижском Лувре, советую пропустить Лувр Абу-Даби. Можно приехать и сделати несколько фото наружи, но нет смысла идти во внутрь.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аквапарки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
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  1. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
  2. Билеты в аквапарк Wild Wadi
  3. Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
  4. Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
  5. Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аквапарки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 76 до 304. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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