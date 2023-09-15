Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город. На площади в 50 тыс. кв. метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима. Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет Вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку. Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1.5 метра в высоту. А тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на “Черной дыре” или “Джумейра Скэйра” – одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста.
Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в аквапарк Wild Wadi в Дубае
- Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Возможность пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве
- Что не входит
- Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции
- Купальные принадлежности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
15 сен 2023
Н
Наталья
7 авг 2023
Поездка организована отлично, все четко по времени.
Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.
Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.
З
Зарина
22 сен 2022
Понравилось всё,от трансфера до аквапарка, ребёнок накатался от души,рекомендую!!!
Y
Yanа
23 авг 2021
Н
Надежда
14 янв 2020
Впечатления самые лучшие. Получили массу положительных эмоций. Аквапарк понравился наличием интересных горок, красивым ландшафтом. Удобная, интуитивно понятная инфраструктура: несмотря на то. что русскоговорящего персонала практически не было, за полчаса разобрались во всем сами. Время пребывания 6 часов, более чем достаточно, для активного и пассивного отдыха.
Л
Ленивый
2 янв 2020
Шикарный аквапарк с множеством аттракционов для детей и взрослых. Понравился бассейн с волнами и комплекс горок для детей. Для взрослых есть забава с доской на горке с быстрым потоком воды. Задача - удержаться как можно дольше выполняя трюки. Слетел - приходит следующий.
Н
Наталья
19 дек 2019
Очень понравилось. На любой вкус. Есть и экстрим, и спокойные горки.
A
Alexej
12 дек 2019
Солнце, вода теплая, аттракционы - отличный отдых!
O
Olga
6 дек 2019
Удивили продолжительность горок, когда одна горка перетекает в другую. Так постоянно на воде можно быть. Очень понравилась серфинг горка.
А
Александр
5 дек 2019
Стоит посетить. получите массу эмоций!
Е
Евгений
21 ноя 2019
Классные горки, суперский бассейн с волнами и всё круто, кроме еды, которая американизирована до-не-хо-чу)) но в остальном супер!
К
Константин
14 ноя 2019
Отличное место. Много всего разнообразного. Горки удобны тем, что садишься на одну и практически едешь сразу по всем. Горка со свободным падением просто ужас, такого страха я давно не испытывал, всем рекомендую. Персонал и спасатели вежливые, улыбчивые, молодцы. В общем время провели бешено круто и полезно. Го все сюда!!!!!
К
Кошкин
21 окт 2019
Много аттракционов! Весело! Вроде и посетителей много, но особых очередей не было. Прекрасно!!!
Т
Татьяна
3 окт 2019
Классный аквапарк…. можно провести незабываемые часы с детьми…. всё понравилось!
v
vasilenc
7 июля 2019
Хочу поблагодарить компанию спутник, в июле 2019 заказывали билеты с трансфертом в аквапарк Вайлд Вади, доставили быстро на комфортабельном автобусе из гостиницы и обратно, все точно по времени, и за приемлемую цену, спасибо огромное
Ещё 1 отзыв
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