Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город. На площади в 50 тыс. кв. метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима. Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.

Описание

Аквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет Вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку. Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1.5 метра в высоту. А тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на “Черной дыре” или “Джумейра Скэйра” – одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста.