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О Ольга Очень чисто,горки супер! вода чистая и тёплая,горок много. Нам очень понравилось, дети в восторге. Спасибо огромное. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Впечатления самые лучшие. Получили массу положительных эмоций. Аквапарк понравился наличием интересных горок, красивым ландшафтом. Удобная, интуитивно понятная инфраструктура: несмотря на то. что русскоговорящего персонала практически не было, за полчаса разобрались во всем сами. Время пребывания 6 часов, более чем достаточно, для активного и пассивного отдыха. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Поездка организована отлично, все четко по времени.

Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Солдусова Поездка организована отлично, все четко по времени.

Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Константин Отличное место. Много всего разнообразного. Горки удобны тем, что садишься на одну и практически едешь сразу по всем. Горка со свободным падением просто ужас, такого страха я давно не испытывал, всем рекомендую. Персонал и спасатели вежливые, улыбчивые, молодцы. В общем время провели бешено круто и полезно. Го все сюда!!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет