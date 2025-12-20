Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город. На площади в 50 тыс. кв. метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима. Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.
Описание экскурсииАквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет Вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку. Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1.5 метра в высоту. А тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на “Черной дыре” или “Джумейра Скэйра” – одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста.
Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в аквапарк Wild Wadi в Дубае
- Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Возможность пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве
Что не входит в цену
- Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции
- Купальные принадлежности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вайлд Вади
Завершение: Waild Wadi
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень чисто,горки супер! вода чистая и тёплая,горок много. Нам очень понравилось, дети в восторге. Спасибо огромное.
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Н
Впечатления самые лучшие. Получили массу положительных эмоций. Аквапарк понравился наличием интересных горок, красивым ландшафтом. Удобная, интуитивно понятная инфраструктура: несмотря на то. что русскоговорящего персонала практически не было, за полчаса разобрались во всем сами. Время пребывания 6 часов, более чем достаточно, для активного и пассивного отдыха.
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Н
Поездка организована отлично, все четко по времени.
Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.
Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.
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С
Поездка организована отлично, все четко по времени.
Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.
Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.
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К
Отличное место. Много всего разнообразного. Горки удобны тем, что садишься на одну и практически едешь сразу по всем. Горка со свободным падением просто ужас, такого страха я давно не испытывал, всем рекомендую. Персонал и спасатели вежливые, улыбчивые, молодцы. В общем время провели бешено круто и полезно. Го все сюда!!!!!
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Л
Шикарный аквапарк с множеством аттракционов для детей и взрослых. Понравился бассейн с волнами и комплекс горок для детей. Для взрослых есть забава с доской на горке с быстрым потоком воды. Задача - удержаться как можно дольше выполняя трюки. Слетел - приходит следующий.
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