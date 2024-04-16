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Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Доступ к 30 разнообразным водным аттракционам и 23 плавательным бассейнам аквапарка Wild Wadi, а также лежаки и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон16 апреля 2024Хороший аквапарк, билеты прислали быстро с открытой датой - что очень удобно.
- ННаталья2 апреля 2024Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
- IIrina2 апреля 2024Претензий к Спутник никаких нет! Брали без трансфера, добирались самостоятельно, тоже без нареканий. Но аквапарк конечно не ВАУ!, маленький, людей много, хорошо
- ККсения21 марта 2024Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
- ННаталья18 января 2024Покупала билеты в аквапарк, прислали на вацап, печатать не надо.
- ННаталья7 августа 2023Аквапарк Wild WadiПоездка организована отлично, все четко по времени. Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что
- ЗЗарина22 сентября 2022Аквапарк Wild WadiПонравилось всё,от трансфера до аквапарка, ребёнок накатался от души,рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аквапарк Wild Wadi»
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