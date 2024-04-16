Аквапарк Wild Wadi из Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарк Wild Wadi» в Дубае на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Доступ к 30 разнообразным водным аттракционам и 23 плавательным бассейнам аквапарка Wild Wadi, а также лежаки и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Аквапарк Wild Wadi
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
22 отзыва
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Аквапарк Wild Wadi
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Аквапарк Wild Wadi
    Хороший аквапарк, билеты прислали быстро с открытой датой - что очень удобно.
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можноНебольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно
  • I
    Irina
    2 апреля 2024
    Аквапарк Wild Wadi
    Претензий к Спутник никаких нет! Брали без трансфера, добирались самостоятельно, тоже без нареканий. Но аквапарк конечно не ВАУ!, маленький, людей много, хорошо
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    что приехали к открытию, успели прокатиться на всех горках без очередей, покушали и через пару часов ушли. Сам аквапарк своей стоимости не стоит.

  • К
    Ксения
    21 марта 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
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    мы не любители головокружительных горок - такая в парке 1 или 2. Достаточно хорошая детская зона, рядом с ней теплый бассейн с волнами. Посетителей было мало, горки свободные. Много пространств с лежаками, обстановка приятная, красивый вид на отель Бурш Аля раб, очень много спасателей работает. Ключ от ящика не брали, он стоит 50 дирхам. Ценных вещей с собой не было. Вещи оставляли на лежаках, никто вещи не трогает, с собой в шейкере вшили воду. В парке провели целый день, гуляли, загорали. Добирались на такси

    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечерПосетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер
  • Н
    Наталья
    18 января 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Покупала билеты в аквапарк, прислали на вацап, печатать не надо.
  • Н
    Наталья
    7 августа 2023
    Аквапарк Wild Wadi
    Поездка организована отлично, все четко по времени. Сам аквапарк всего 10 горок, мало экстрима. По территории быстро можно разобраться где что
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    находится. По ценам в аквапарке средний шкафчик и полотенце стоит 89 дир., Персонал отзывчивый, подсказывает, даже пытается на русском говорить)). Если что-то забыли из одежды, тапки и тд есть магазин.

  • З
    Зарина
    22 сентября 2022
    Аквапарк Wild Wadi
    Понравилось всё,от трансфера до аквапарка, ребёнок накатался от души,рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аквапарк Wild Wadi»

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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аквапарк Wild Wadi" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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