Откройте для себя Аль-Айн — традиционный город с богатой культурой и историей.
Познакомьтесь с древними традициями ОАЭ, насладитесь живописным оазисом и уникальной атмосферой пустыни. Комфортная поездка займет около часа, а вкусный обед станет прекрасным завершением дня.
Описание экскурсииПогружение в традиции Аль-Айна Аль-Айн — это настоящая резиденция шейхов с древними традициями, которые сохраняются и по сей день. Здесь вы увидите самую богатую культуру и повседневную жизнь оазиса, пропитанную историей. Культурное и гастрономическое наслаждение Экскурсия включает вкусный обед, позволяющий полностью прочувствовать атмосферу этого древнего города. Это отличный способ познакомиться с культурой, историей и природой Аль-Айна за один день. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Аудиогид доступен на испанском, английском, французском, немецком, итальянском и португальском языках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оазис Аль-Айн
- Форт Аль-Джахили
- Дворец-музей шейха Зайда
- Верблюжий рынок
- Гора Джебель-Хафит
- Горячие источники Аль-Мубаззара
- Торговый центр Dubai mall
Что включено
- Трансфер
- Аудиогид на английском языке
- Входные билеты
- Шведский стол в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Dubai mall
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
2 апр 2025
Забрали вовремя, автобус был не переполнен, так что места хватало (но было жарко из-за плохой вентиляции). Форт, музей дворца, оазис и верблюжий рынок были очень интересными. Нам понравилась обзорная площадка
Т
Тимофей
13 янв 2025
Шакил — лучший гид, который у нас был. Все достопримечательности были очень красивые. Очень понравилась поездка, рекомендую всем.
Л
Лидия
13 дек 2024
Фантастическая поездка в Аль-Айн! Мы с мужем и сыном получили массу удовольствия. Наш гид тоже был замечательным.
К
Кирилл
14 апр 2024
Наш гид Омар был отличный — постоянно поддерживал наше настроение и развлекал нас
