Аль-Айн: сердце традиций и природы ОАЭ за один день (на английском)

Откройте для себя Аль-Айн — традиционный город с богатой культурой и историей.

Познакомьтесь с древними традициями ОАЭ, насладитесь живописным оазисом и уникальной атмосферой пустыни. Комфортная поездка займет около часа, а вкусный обед станет прекрасным завершением дня.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Погружение в традиции Аль-Айна Аль-Айн — это настоящая резиденция шейхов с древними традициями, которые сохраняются и по сей день. Здесь вы увидите самую богатую культуру и повседневную жизнь оазиса, пропитанную историей. Культурное и гастрономическое наслаждение Экскурсия включает вкусный обед, позволяющий полностью прочувствовать атмосферу этого древнего города. Это отличный способ познакомиться с культурой, историей и природой Аль-Айна за один день. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь.
  • Не допускается: багаж или большие сумки.
  • Аудиогид доступен на испанском, английском, французском, немецком, итальянском и португальском языках.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Оазис Аль-Айн
  • Форт Аль-Джахили
  • Дворец-музей шейха Зайда
  • Верблюжий рынок
  • Гора Джебель-Хафит
  • Горячие источники Аль-Мубаззара
  • Торговый центр Dubai mall
Что включено
  • Трансфер
  • Аудиогид на английском языке
  • Входные билеты
  • Шведский стол в отеле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Dubai mall
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Егор
2 апр 2025
Забрали вовремя, автобус был не переполнен, так что места хватало (но было жарко из-за плохой вентиляции). Форт, музей дворца, оазис и верблюжий рынок были очень интересными. Нам понравилась обзорная площадка
читать дальше

на середине горы, но хотелось бы подняться на вершину и посмотреть археологический памятник — небольшой, но впечатляющий. Обед был отличный: традиционный для нас и более международный для других. Отличный тур для тех, кто любит историю и традиции.

Т
Тимофей
13 янв 2025
Шакил — лучший гид, который у нас был. Все достопримечательности были очень красивые. Очень понравилась поездка, рекомендую всем.
Л
Лидия
13 дек 2024
Фантастическая поездка в Аль-Айн! Мы с мужем и сыном получили массу удовольствия. Наш гид тоже был замечательным.
К
Кирилл
14 апр 2024
Наш гид Омар был отличный — постоянно поддерживал наше настроение и развлекал нас

Входит в следующие категории Дубая

