Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Музейная Шарджа

Эмират Шарджа по праву зовется культурной столицей ⭐️ ОАЭ. В его Старом городе вы увидите красивейшие 🤩 мечети, башни форта Аль-Хисн и здания различных музеев. Мы увидим набережную лагуны Халид и набережную у Персидского залива, сделаем фото у «Ока Эмиратов» и отыщем знаменитые «паровозики».

Крошка-Аджман

Аджман — самый маленький эмират, активно развивающийся. Здесь при желании вы сможете посетить один из самых интересных в стране исторических музеев, а после заглянуть на местный рыбный рынок, где я познакомлю вас с местной морской фауной.

Старинный Умм Аль Кувейн

Следующий в нашем маршруте штат перенесет вас на 30 лет назад. В старой части города Умм Аль Кувейн сохранился старый уклад жизни. Я объясню, что означает название эмирата, и расскажу о традиционных видах деятельности местного населения.

Вкусный Рас-Аль-Хайма

Дальше на север мы поедем по живописной дороге, с одной стороны которой вашему взору предстанут лагуны с мангровыми зарослями и фламинго, а с другой — пустыня и верблюды. Вы точно удивитесь, рассмотрев по дороге российский самолет ✈️, — я расскажу о появлении здесь этого артефакта и предложу остановиться на карак чай. По прибытии же в Рас-Аль-Хайму, вы услышите историю 📖 о самом могущественном племени и британском протекторате и сравните современную застройку и традиционные дома.

Красавица Фуджейра

В завершение по горной дороге мы домчим до побережья Индийского океана, где вы сможете пообедать в отеле и отдохнуть на уютном гостиничном пляже или же полакомиться блюдами традиционной кухней в ливанском ресторане. А на обратном пути заглянем в старейшую мечеть Аль Бидия и эмират Фуджейру, где находится сокровище — великолепная национальная мечеть.

Организационные детали