Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов

Посетить аутентичные эмираты, увидеть памятники арабской культуры и насладиться местной природой

Ольга
Ольга – Гид из Дубая
Какие эмираты прозвали в народе «северными»? Шарджу, Аджман, Умм Аль Кувейн, Рас-Аль-Хайму и Фуджейру — сюда, где время замерло, мы и отправимся на поиски исторического духа ОАЭ.

Вы насладитесь живописными панорамами и познакомитесь с тонкой культурой Востока.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 300$225 за экскурсиюскидка25%

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ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов

Что вас ожидает

Музейная Шарджа
Эмират Шарджа по праву зовется культурной столицей ⭐️ ОАЭ. В его Старом городе вы увидите красивейшие 🤩 мечети, башни форта Аль-Хисн и здания различных музеев. Мы увидим набережную лагуны Халид и набережную у Персидского залива, сделаем фото у «Ока Эмиратов» и отыщем знаменитые «паровозики».

Крошка-Аджман
Аджман — самый маленький эмират, активно развивающийся. Здесь при желании вы сможете посетить один из самых интересных в стране исторических музеев, а после заглянуть на местный рыбный рынок, где я познакомлю вас с местной морской фауной.

Старинный Умм Аль Кувейн
Следующий в нашем маршруте штат перенесет вас на 30 лет назад. В старой части города Умм Аль Кувейн сохранился старый уклад жизни. Я объясню, что означает название эмирата, и расскажу о традиционных видах деятельности местного населения.

Вкусный Рас-Аль-Хайма
Дальше на север мы поедем по живописной дороге, с одной стороны которой вашему взору предстанут лагуны с мангровыми зарослями и фламинго, а с другой — пустыня и верблюды. Вы точно удивитесь, рассмотрев по дороге российский самолет ✈️, — я расскажу о появлении здесь этого артефакта и предложу остановиться на карак чай. По прибытии же в Рас-Аль-Хайму, вы услышите историю 📖 о самом могущественном племени и британском протекторате и сравните современную застройку и традиционные дома.

Красавица Фуджейра
В завершение по горной дороге мы домчим до побережья Индийского океана, где вы сможете пообедать в отеле и отдохнуть на уютном гостиничном пляже или же полакомиться блюдами традиционной кухней в ливанском ресторане. А на обратном пути заглянем в старейшую мечеть Аль Бидия и эмират Фуджейру, где находится сокровище — великолепная национальная мечеть.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться из Дубая, Шарджи или Аджмана
  • Экскурсионный маршрут не рассчитан на детей
  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 (5 дирх=1, 5$) и вход на гостиничный пляж 🏖️ (23$/чел., в стоимость входа включены прокат полотенца и обед) оплачиваются отдельно
  • Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем, пляжную одежду, обувь и купальные принадлежности
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я лицензированный гид и филолог по образованию. В Эмиратах живу более 20 лет и с радостью расскажу вам о местных традициях, истории, одежде, кухне и планах развития страны. Надеюсь на скорую встречу!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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