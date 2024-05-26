1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Аль-Айн: От оазисов до археологических чудес
Откройте для себя красоту и историю Аль-Айна в уникальной экскурсии из Дубая. Погрузитесь в мир оазисов, дворцов и древних традиций
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Круиз
1 час
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная VIP экскурсия по Дубаю на автомобиле
Начало: Сбор из любого отеля Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 мая 2024Персонал очень вежливый, не смотря, что я была одна и не знаю Английский, не было проблем, сотрудники по фотографировали причем очень круто)предоставляли воду и сок. Очень красиво и масштабно, над головой пролетали самолеты И самое, что классное это возможность оплаты картой
- ООльга21 мая 2024Приятная прогулка, ехать нужно вечером. Времени часа более, чем достаточно. Очень комфортная яхта, пассажиров было мало. Не понравилось, что покупала
- ААндрей19 мая 2024Одним словом - потрясающе
- ВВиктор14 мая 2024Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
- ААндрей11 апреля 2024Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
- ГГоршкова1 апреля 2024Очень интересная экскурсия, чудесный экскурсовод! Спасибо!
- ИИрина31 марта 2024Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный и очень эрудированный рассказчик, узнали много интереснейшей информации об истории ОАЭ. Однозначно рекомендую!
- ННегина18 марта 2024Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!
- AAnna12 марта 2024С удовольствием сьездили в Аль Айн. Посмотрели какая была жизнь в до нефтяную эпоху в музее-крепости, погуляли среди пальм в
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аль-Айн»
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