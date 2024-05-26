Экскурсии в Аль-Айн из Дубая

Найдено 5 экскурсий в категории «Аль-Айн» в Дубае на русском языке, цены от $21, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие из Дубая в Аль-Айн: От оазисов до археологических чудес
Откройте для себя красоту и историю Аль-Айна в уникальной экскурсии из Дубая. Погрузитесь в мир оазисов, дворцов и древних традиций
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Часовой круиз по гавани Айн
Круиз
1 час
63 отзыва
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Индивидуальная VIP экскурсия по Дубаю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия по Дубаю на автомобиле
Начало: Сбор из любого отеля Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Персонал очень вежливый, не смотря, что я была одна и не знаю Английский, не было проблем, сотрудники по фотографировали причем очень круто)предоставляли воду и сок. Очень красиво и масштабно, над головой пролетали самолеты И самое, что классное это возможность оплаты картой
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Приятная прогулка, ехать нужно вечером. Времени часа более, чем достаточно. Очень комфортная яхта, пассажиров было мало. Не понравилось, что покупала
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    билеты на рейс в 17ч, который отображался доступным, деньги списали и написали через 15 минут, что рейс недоступен, предлагаем ехать в 16ч или вернём деньги через 10 дней. В 16ч было жарко.

  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Одним словом - потрясающе
  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
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    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • А
    Андрей
    11 апреля 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
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    закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель. Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги. Спасибо большое за гостеприимство и помощь.

    Превосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в Дубае
  • Г
    Горшкова
    1 апреля 2024
    Индивидуальная VIP экскурсия по Дубаю на автомобиле
    Очень интересная экскурсия, чудесный экскурсовод! Спасибо!
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    Путешествие из Дубая в Аль-Айн
    Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный и очень эрудированный рассказчик, узнали много интереснейшей информации об истории ОАЭ. Однозначно рекомендую!
    Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасныйОчень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасныйОчень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасныйОчень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный
  • Н
    Негина
    18 марта 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!
  • A
    Anna
    12 марта 2024
    Путешествие из Дубая в Аль-Айн
    С удовольствием сьездили в Аль Айн. Посмотрели какая была жизнь в до нефтяную эпоху в музее-крепости, погуляли среди пальм в
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    оазисе, с интересом послушали рассказы Анны про Эмираты. К сожалению, парки с гробницами были закрыты, наверно, из-за дождей в предыдущие дни. У нас был очень необычный и атмосферный обед в иранском ресторане. Под конец купание в горячих источниках в очень красивой долине и закат на вершине горы. У нас остались прекрасные воспоминания об этой экскурсии!

  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аль-Айн»

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  1. Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
  2. Путешествие из Дубая в Аль-Айн
  3. Чарующий Аль-Айн
  4. Часовой круиз по гавани Айн
  5. Индивидуальная VIP экскурсия по Дубаю на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аль-Айн" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 21 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Аль-Айн», 101 ⭐ отзыв, цены от $21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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