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оазисе, с интересом послушали рассказы Анны про Эмираты. К сожалению, парки с гробницами были закрыты, наверно, из-за дождей в предыдущие дни. У нас был очень необычный и атмосферный обед в иранском ресторане. Под конец купание в горячих источниках в очень красивой долине и закат на вершине горы. У нас остались прекрасные воспоминания об этой экскурсии!