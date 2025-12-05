Отправьтесь в захватывающее приключение по волнам Персидского залива на скоростном автомобиле Jet Car! Рассекайте волны, ловите адреналин и наслаждайтесь видами роскошного городского пейзажа Дубая и его знаменитой достопримечательности — отеля «Парус».
Описание водной прогулки
Реактивные Jet Cars оснащены мощными двигателями и могут развивать высокую скорость, но при этом просты в управлении и подходят для участников любого уровня. Элегантный дизайн автомобилей отражает роскошный образ жизни Дубая.
Наши опытные инструкторы покажут вам лучшие маршруты и безопасные приёмы вождения. Предоставят необходимое защитное снаряжение.
Организационные детали
- Возьмите с собой паспорт или Emirates ID, купальный костюм и полотенце
- К поездке не допускаются дети младше 5 лет и беременные женщины
- С вами будет инструктор из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Аренда 2-хместного JetCar 20 мин.
|$180
|Аренда 2-хместного JetCar 30 мин.
|$300
|Аренда 4-хместного JetCar 20 мин.
|$225
|Аренда 4-хместного JetCar 30 мин.
|$420
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гавани Fishing Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 8986 туристов
У меня собственное агентство с лицензией Министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Круиз
По Персидскому заливу под парусом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и спокойствия, отправившись в путешествие по Персидскому заливу на парусной яхте. Виды Дубая завораживают
Начало: На Пальмовом острове
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:30 и 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Дубай - жемчужина Персидского залива
Увлекательное путешествие по Дубаю: от исторического Аль Сиф до современных чудес архитектуры. Узнайте больше о культуре и традициях эмирата
Начало: У вашего отеля, у порта и от аэропорта
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$58 за человека
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
7 дек в 13:45
8 дек в 13:45
$50 за человека