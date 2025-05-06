Мои заказы

Аренда роскошной яхты Oryx 46 футов с капитаном и командой

Проведите незабываемый день на борту 46-футовой яхты Oryx — идеальном месте для отдыха, праздников и морских прогулок.

Вас ждут стильные каюты, просторная палуба, возможность искупаться и приготовить барбекю прямо на воде.
3 отзыва
Описание водной прогулки

Роскошь на волнах 46-футовая яхта Oryx — это воплощение стиля и уюта. Она идеально подойдёт для вечеринок и семейных праздников с участием до 12 гостей. Просторные каюты и элегантно оформленные салоны создают атмосферу утончённости и полного комфорта. На борту предусмотрено всё для вашего комфорта: столовые приборы, посуда, вода, безалкогольные напитки и холодильник (по запросу). К вашим услугам опытный капитан и команда, которые позаботятся о каждой детали во время вашего путешествия. Идеальный день под солнцем Яхта подходит для рыбалки, плавания и морских круизов с осмотром достопримечательностей. Мы можем сделать остановку у лагуны, чтобы вы освежились в тёплой воде. А если возьмёте с собой мясо или рыбу, на борту для вас приготовят ароматное барбекю прямо посреди моря. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не допускается: домашние животные, разжигание огня.
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Капитан и команда
  • Столовые приборы и посуда
  • Вода и лёд
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Алкогольные напитки
  • Питание
Место начала и завершения?
34VR+6XG Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 мая 2025
Очень дружелюбное и вежливое обслуживание. Отличное соотношение цены и качества. Забирают у места встречи и проводят через марину прямо к лодке.
А
Андрей
9 сен 2024
Мы арендовали эту частную яхту через Charter Click, чтобы отпраздновать 60-летие мамы. Яхта просто потрясающая! Кларк и капитан Джастин были великолепны с самого начала и до конца, обслуживание — на
читать дальше

высшем уровне. Капитан подобрал отличный маршрут, а Кларк уделил время, чтобы сделать чудесные фотографии нашей группы. Они даже украсили всё шарами в честь маминого праздника. Честно, это было невероятно — яркое впечатление всей поездки!

А
Алиса
1 июн 2024
Просто потрясающий опыт от начала и до конца! Яхта — роскошная, чистая и ухоженная. Нас действительно заставили почувствовать себя особенными. Команда — Джомарк, Джастин и Кларк — были замечательными: внимательными, но ненавязчивыми, и сделали для нас отличные семейные фото! Обязательно вернёмся при первой возможности. Спасибо нашей чудесной команде!

Входит в следующие категории Дубая

