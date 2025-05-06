Проведите незабываемый день на борту 46-футовой яхты Oryx — идеальном месте для отдыха, праздников и морских прогулок.
Вас ждут стильные каюты, просторная палуба, возможность искупаться и приготовить барбекю прямо на воде.
Описание водной прогулкиРоскошь на волнах 46-футовая яхта Oryx — это воплощение стиля и уюта. Она идеально подойдёт для вечеринок и семейных праздников с участием до 12 гостей. Просторные каюты и элегантно оформленные салоны создают атмосферу утончённости и полного комфорта. На борту предусмотрено всё для вашего комфорта: столовые приборы, посуда, вода, безалкогольные напитки и холодильник (по запросу). К вашим услугам опытный капитан и команда, которые позаботятся о каждой детали во время вашего путешествия. Идеальный день под солнцем Яхта подходит для рыбалки, плавания и морских круизов с осмотром достопримечательностей. Мы можем сделать остановку у лагуны, чтобы вы освежились в тёплой воде. А если возьмёте с собой мясо или рыбу, на борту для вас приготовят ароматное барбекю прямо посреди моря. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: домашние животные, разжигание огня.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Капитан и команда
- Столовые приборы и посуда
- Вода и лёд
Что не входит в цену
- Трансфер
- Алкогольные напитки
- Питание
Место начала и завершения?
34VR+6XG Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 мая 2025
Очень дружелюбное и вежливое обслуживание. Отличное соотношение цены и качества. Забирают у места встречи и проводят через марину прямо к лодке.
А
Андрей
9 сен 2024
Мы арендовали эту частную яхту через Charter Click, чтобы отпраздновать 60-летие мамы. Яхта просто потрясающая! Кларк и капитан Джастин были великолепны с самого начала и до конца, обслуживание — на
А
Алиса
1 июн 2024
Просто потрясающий опыт от начала и до конца! Яхта — роскошная, чистая и ухоженная. Нас действительно заставили почувствовать себя особенными. Команда — Джомарк, Джастин и Кларк — были замечательными: внимательными, но ненавязчивыми, и сделали для нас отличные семейные фото! Обязательно вернёмся при первой возможности. Спасибо нашей чудесной команде!
