Аренда яхт – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Аренда яхт» в Дубае на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Аренда яхты в Дубае
На яхте
1 час
3 отзыва
Водная прогулка
Аренда яхты в Дубае
Начало: Palm jumeirah, Club Vista Mare
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 21:00 включительно
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$200 за экскурсию
Аренда частной яхты в Дубае
На яхте
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 1 чел.
Аренда частной яхты в Дубае
Начало: Дубай Марина
«Перерыв на плавание: погрузитесь в освежающие воды, остановившись в живописном месте для купания (доступно при аренде яхты на 3 часа и более)»
Расписание: Мы готовы подстроиться под ваш график — наш тур стартует в любое время с 10:00 до 22:00.
14 апр в 10:00
15 апр в 10:00
$429 за экскурсию
Влюбись в Дубай на арендованной роскошной VIP яхте за два часа
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Влюбись в Дубай на арендованной роскошной VIP яхте за два часа
Начало: Дубай Марина
«Аренда яхты здесь — это не просто путешествие, а создание незабываемых воспоминаний»
Расписание: Каждый день, время и погоду уточняйте заранее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$958 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аренда яхт»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Аренда частной яхты в Дубае
  3. Влюбись в Дубай на арендованной роскошной VIP яхте за два часа
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пальма Джумейра
  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Музей Будущего
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в апреле 2025
Сейчас в Дубае в категории "Аренда яхт" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 958. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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