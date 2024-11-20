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1 чел. По популярности На яхте 1 час 3 отзыва Водная прогулка Аренда яхты в Дубае Начало: Palm jumeirah, Club Vista Mare Расписание: Ежедневно с 06:00 до 21:00 включительно $200 за экскурсию На яхте 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка до 1 чел. Аренда частной яхты в Дубае Начало: Дубай Марина «Перерыв на плавание: погрузитесь в освежающие воды, остановившись в живописном месте для купания (доступно при аренде яхты на 3 часа и более)» Расписание: Мы готовы подстроиться под ваш график — наш тур стартует в любое время с 10:00 до 22:00. $429 за экскурсию На яхте 2 часа Водная прогулка Влюбись в Дубай на арендованной роскошной VIP яхте за два часа Начало: Дубай Марина «Аренда яхты здесь — это не просто путешествие, а создание незабываемых воспоминаний» Расписание: Каждый день, время и погоду уточняйте заранее $958 за экскурсию Другие экскурсии Дубая Последние отзывы на экскурсии T Tatiana Аренда частной яхты в Дубае Яхта супер, не ожидали, что будет так здорово и красиво Персонал отличный

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аренда яхт»

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