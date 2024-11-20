Водная прогулка
Аренда яхты в Дубае
Начало: Palm jumeirah, Club Vista Mare
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 21:00 включительно
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$200 за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Аренда частной яхты в Дубае
Начало: Дубай Марина
«Перерыв на плавание: погрузитесь в освежающие воды, остановившись в живописном месте для купания (доступно при аренде яхты на 3 часа и более)»
Расписание: Мы готовы подстроиться под ваш график — наш тур стартует в любое время с 10:00 до 22:00.
14 апр в 10:00
15 апр в 10:00
$429 за экскурсию
Водная прогулка
Влюбись в Дубай на арендованной роскошной VIP яхте за два часа
Начало: Дубай Марина
«Аренда яхты здесь — это не просто путешествие, а создание незабываемых воспоминаний»
Расписание: Каждый день, время и погоду уточняйте заранее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$958 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana20 ноября 2024Яхта супер, не ожидали, что будет так здорово и красиво Персонал отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аренда яхт»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в апреле 2025
Сейчас в Дубае в категории "Аренда яхт" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 958. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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