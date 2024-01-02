Что вас ожидает

Ал Сиф (Al Seef). Старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.

Дубайская Рамка (Dubai Frame). Вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите Старый город, с другой — Новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.

Отель Парус (Burj Al Arab). Слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.

Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah). Очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.

Остров Пальма (The Palm Jumeirah). Наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубай Марины.

Дубай Молл и Бурдж-Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium). Самый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на шоу танцующих фонтанов (проходит в 19:00) — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.

Если останется время и силы, то можем включить в программу:

Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго.

Парк Цветов (Miracle Garden) — яркие композиции и скульптуры из 50 млн цветов.

Сад Бабочек (Butterfly Garden) — 15 000 видов под 9 огромными куполами. Вы не только оцените самые разные узоры на их крыльях, но и сможете понаблюдать за превращением гусеницы в бабочку.

Дубай Канал с променадом, по которому можно прогуляться и полюбоваться отражением города в воде.

Смотровая площадка Palm Tower. Панорама 360 на высоте 240 м.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.

Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке.

По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 чел., если вас больше — условия уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)