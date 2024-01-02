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Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом

Увидеть архитектурные символы города и побывать в старом районе с арабским колоритом
По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного.

Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные
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улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж-Халифа и не только.

Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.

4.8
69 отзывов
Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ал Сиф (Al Seef). Старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.
Дубайская Рамка (Dubai Frame). Вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите Старый город, с другой — Новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.
Отель Парус (Burj Al Arab). Слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.
Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah). Очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.
Остров Пальма (The Palm Jumeirah). Наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубай Марины.
Дубай Молл и Бурдж-Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium). Самый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на шоу танцующих фонтанов (проходит в 19:00) — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.

Если останется время и силы, то можем включить в программу:

  • Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго.
  • Парк Цветов (Miracle Garden) — яркие композиции и скульптуры из 50 млн цветов.
  • Сад Бабочек (Butterfly Garden) — 15 000 видов под 9 огромными куполами. Вы не только оцените самые разные узоры на их крыльях, но и сможете понаблюдать за превращением гусеницы в бабочку.
  • Дубай Канал с променадом, по которому можно прогуляться и полюбоваться отражением города в воде.
  • Смотровая площадка Palm Tower. Панорама 360 на высоте 240 м.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке.
  • По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 чел., если вас больше — условия уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дубайская Рамка: взрослые — $14, дети — $6.
  • Подъём на Бурдж-Халифу — от $75 за чел.
  • Парк цветов — $25 за чел.
  • Парк Бабочек — $25 за чел.
  • Смотровая Palm Tower — $60 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран
Амиран — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1815 туристов
Жизнь в ОАЭ подарила колоссальный опыт и знания как о туристических местах, так и о секретных уголках, где любят проводить время местные. Вместе с другом и напарником показываем то, что
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интересно именно вам. Просторная машина делает путешествие максимально комфортным, а хорошее знание местности, обычаев и традиций наполняет поездку смыслом. Немного обо мне: люблю путешествовать, читать книги, играю на пианино и гитаре, пишу картины. Недавно проехал 3 500 км на велосипеде из Дубая до Самарканда (через Иран и Туркменистан). Говорю на русском, английском и персидском (фарси). Работа с путешественниками — моё любимое хобби. По основной профессии много езжу в командировки, в основном на Кавказ, в Африку, Иран и Турцию.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
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4
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1
Ада
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае, мы связались по WA и уточнили маршрут, попросили гида с хорошим русским языком. Проводил
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для нас экскурсию Азиз. Мы остались очень довольны. Азиз очень симпатичный и приятный в общении молодой человек, прекрасно говорящий на грамотном русском языке. Все наши пожелания были выполнены, мы прекрасно и интересно провели время, посмотрели что хотелось, получили ответы на наши вопросы о жизни в Дубае. Посещали мы Сад цветов, Каналы Джумейры, Старый город, в котором угостились арабскими сладостями и их кофе, также посетили иранский магазинзик, где я купила пряность Шафран, о котором много слышала и впервые увидела. . Огромное спасибо Азизу, рассказал как применять шафран в чай, теперь я наслаждаюсь чудесным чаем.
Всем советую заказывать экскурсии к Амирана, да - и машина очень понравилась, чистая, новая, удобная.

Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,+2
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае,
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Д
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили под себя, Амиран все принял и отработал великолепно. Город знает хорошо, все может рассказать
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и показать. Очень коммуникабельный и общительный, болтали с ним всю дорогу, обсудили все об Эмиратах, традициях, религии, в общем на любую тему. Попросили его организовать прогулку на катере по каналам Дубая - все сделал за копейки; подобрал отличную кафешку для обеда. Ну и, само собой, вышло дешевле, чем у туроператора. В следующем году опять полетим, обязательно воспользуемся его услугами! Спасибо, Амиран!

Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили+2
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили
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И
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня сопровождал Амин. Я увидела лучшие локации, роскошь утопающих в зелени резиденций шейхов, топовые отели
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Пальмы и Джумейры, новый и старый Дубай с высоты Рамки, парк цветов и вечернее шоу на фоне небоскреба Бурдж Халифа. Амин - знаток города, приятный собеседник и опытный водитель. Программа экскурсии гибкая. У меня остались самые теплые воспоминания и отличные фото.

Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня+2
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня
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Ю
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно больше мест. Гиды рассказывают очень много интересной информации и проводят не только по самым известным туристическим местам, но и по потаенным известным только местным, прислушиваются и перестраивают маршрут под индивидуальный запрос) Остались под впечатлением, будем рекомендовать друзьям:)
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно
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Юлия
Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не только достопримечательности, и это удалось. Да, что-то было закрыто, где-то дороги с препятствиями, но
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это все последствия ливня, за которые не отвечает организатор тура. Хорошо построенный маршрут позволил проследить развитие города, отметить элементы других культур, влияние трендов. И отдельное спасибо за умение слушать, слышать и давать содержательную обратную связь, это позволило посмотреть на исламский мир с другой стороны.
Думаю, что тур менее подойдёт тем, кто привык к шаблонным экскурсиям с множеством дат и фактов, этот тур для тех, у кого есть бэкграунд.

Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не
Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не
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А
Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото. Очень насыщенный день получился! Спасибо команде и гиду Азаму, прекрасно говорившему по-русски. Вижу в
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отзывах иногда, что такие туры сравнивают просто с личным водителем… ну так вот, дорогие, за это удовольствие и платим)) А всем любителям тетушек-экскурсоводов с мегафоном и неповоротливыми автобусами на 50 чел - в другие агентства:)

Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото.
Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото.
Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото.
Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото.
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