По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного.
Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные
Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ал Сиф (Al Seef). Старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.
Дубайская Рамка (Dubai Frame). Вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите Старый город, с другой — Новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.
Отель Парус (Burj Al Arab). Слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.
Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah). Очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.
Остров Пальма (The Palm Jumeirah). Наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубай Марины.
Дубай Молл и Бурдж-Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium). Самый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на шоу танцующих фонтанов (проходит в 19:00) — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.
Если останется время и силы, то можем включить в программу:
- Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго.
- Парк Цветов (Miracle Garden) — яркие композиции и скульптуры из 50 млн цветов.
- Сад Бабочек (Butterfly Garden) — 15 000 видов под 9 огромными куполами. Вы не только оцените самые разные узоры на их крыльях, но и сможете понаблюдать за превращением гусеницы в бабочку.
- Дубай Канал с променадом, по которому можно прогуляться и полюбоваться отражением города в воде.
- Смотровая площадка Palm Tower. Панорама 360 на высоте 240 м.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.
- Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке.
- По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 чел., если вас больше — условия уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дубайская Рамка: взрослые — $14, дети — $6.
- Подъём на Бурдж-Халифу — от $75 за чел.
- Парк цветов — $25 за чел.
- Парк Бабочек — $25 за чел.
- Смотровая Palm Tower — $60 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1815 туристов
Жизнь в ОАЭ подарила колоссальный опыт и знания как о туристических местах, так и о секретных уголках, где любят проводить время местные. Вместе с другом и напарником показываем то, что
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае, мы связались по WA и уточнили маршрут, попросили гида с хорошим русским языком. Проводил
+2
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Д
Супер!!! Амиран огромный молодец! Огромное спасибо. Мы не первый раз были в Дубаи, поэтому маршрут изменили под себя, Амиран все принял и отработал великолепно. Город знает хорошо, все может рассказать
+2
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И
Я была в Дубае первый раз. Хотела посмотреть этот мегаполис с комфортом и без суеты. Меня сопровождал Амин. Я увидела лучшие локации, роскошь утопающих в зелени резиденций шейхов, топовые отели
+2
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Ю
Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно больше мест. Гиды рассказывают очень много интересной информации и проводят не только по самым известным туристическим местам, но и по потаенным известным только местным, прислушиваются и перестраивают маршрут под индивидуальный запрос) Остались под впечатлением, будем рекомендовать друзьям:)
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Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не только достопримечательности, и это удалось. Да, что-то было закрыто, где-то дороги с препятствиями, но
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А
Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото. Очень насыщенный день получился! Спасибо команде и гиду Азаму, прекрасно говорившему по-русски. Вижу в
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