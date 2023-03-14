Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису

Увидеть архитектурные символы города и побывать в старом районе с арабским колоритом

5
5 отзывов
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По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного.

Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж Халифа и не только.

Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
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Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Ал Сиф (Al Seef). Старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.

2️⃣ Дубайская Рамка (Dubai Frame). Вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите старый город, с другой — новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.

3️⃣ Отель Парус (Burj Al Arab). Слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.

4️⃣ Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah). Очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.

5️⃣ Остров Пальма (The Palm Jumeirah). Наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубаи Марины.

6️⃣ Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium). Самый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на танцующий фонтан — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.

Если останется время и силы, то можем включить в программу:

  • Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго 🦩
  • Парк Цветов (Miracle Garden) — яркие композиции и скульптуры из 50 млн цветов 🌸
  • Сад Бабочек (Butterfly Garden) — 15000 видов под 9 огромными куполами. Вы не только оцените самые разные узоры на их крыльях, но и сможете понаблюдать за превращением гусеницы в бабочку. 🦋
  • Дубаи Канал с променадом, по которому можно прогуляться и полюбоваться отражением города в воде. 💦
  • Смотровая площадка Palm Tower. Панорама 360 на высоте 240 м. 🏙

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата составит 50$.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дубайская Рамка: взрослые — 14$, дети — 6$
  • Подъём на Бурдж Халифа — от 50$/чел.
  • Парк цветов — 25$/чел.
  • Парк Бабочек — 25$/чел.
  • Смотровая Palm Tower — 50$/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
В
14 мар 2023
На отлично, маршрут составлен грамотно, посетили все что хотели, даже отдохнули на лодочке по местной Венеции, спасибо Амирану, будем советовать друзьям
Д
11 мар 2023
Спасибо, было интересно
Дарья
9 мар 2023
Очень понравилась экскурсия по Дубаю. Амиран очень интересный начитаный собеседник, лёгкий в общении. Показал новые интересные места. Поскольку были с ребёнком, предоставил детское кресло в машину. Подсказал какие блюда местной кухни попробовать, где находятся нужные магазины и рынки. Приехал вовремя на комфортном автомобиле.
Очень понравилась экскурсия по Дубаю. Амиран очень интересный начитаный собеседник, лёгкий в общении. Показал новые интересныеОчень понравилась экскурсия по Дубаю. Амиран очень интересный начитаный собеседник, лёгкий в общении. Показал новые интересныеОчень понравилась экскурсия по Дубаю. Амиран очень интересный начитаный собеседник, лёгкий в общении. Показал новые интересныеОчень понравилась экскурсия по Дубаю. Амиран очень интересный начитаный собеседник, лёгкий в общении. Показал новые интересные
Е
8 мар 2023
Хорошая экскурсия, за короткий срок посетили практически все лучшие места Дубая! Рекомендую экскурсовод Дильшут. Объездили весь Дубай!
Н
8 мар 2023
Экскурсия понравилась, мы объехали много достопримечательностей. Амиран - прекрасный собеседник! Надеюсь, получится встретиться в следующую поездку 🤝

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