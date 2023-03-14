По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного. Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж Халифа и не только. Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Ал Сиф (Al Seef). Старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.

2️⃣ Дубайская Рамка (Dubai Frame). Вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите старый город, с другой — новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.

3️⃣ Отель Парус (Burj Al Arab). Слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.

4️⃣ Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah). Очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.

5️⃣ Остров Пальма (The Palm Jumeirah). Наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубаи Марины.

6️⃣ Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium). Самый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на танцующий фонтан — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.

Если останется время и силы, то можем включить в программу:

Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго 🦩

Парк Цветов (Miracle Garden) — яркие композиции и скульптуры из 50 млн цветов 🌸

Сад Бабочек (Butterfly Garden) — 15000 видов под 9 огромными куполами. Вы не только оцените самые разные узоры на их крыльях, но и сможете понаблюдать за превращением гусеницы в бабочку. 🦋

Дубаи Канал с променадом, по которому можно прогуляться и полюбоваться отражением города в воде. 💦

Смотровая площадка Palm Tower. Панорама 360 на высоте 240 м. 🏙

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата составит 50$.

Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens

Дополнительные расходы (по желанию)