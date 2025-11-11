Мои заказы

Запретный вид на Дубай

Побывать на беговой дорожке из Книги рекордов Гиннесса и полюбоваться городом с секретной крыши
Там, где кончается доступ для всех остальных, начинается наше путешествие. На крыше жилого небоскрёба, выше The Frame, находится самая высокая беговая дорожка в мире.

Вас ждёт обзор 360° на Дубай, где каждый район и небоскрёб предстанет в новом свете — масштабнее, ярче и ближе.
Запретный вид на Дубай© Александр
Запретный вид на Дубай© Александр
Запретный вид на Дубай© Александр
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00

Описание экскурсии

Эксклюзивный подъём на закрытую крышу

Вы окажетесь там, куда нет доступа даже у жителей небоскрёба. На самой вершине здания, где проходит уникальная беговая дорожка из Книги рекордов Гиннесса, начнётся ваше путешествие.

Панорамный обзор на весь Дубай

С этой точки вы увидите всё: от культовой Dubai Frame и Бурдж-Халифы до старых районов, закрытых дворцов и новых мегапроектов. Каждый ракурс — открытка, каждый поворот головы — новая история. Лучшие кадры Дубая снимаются не с дронов — а с этой крыши.

Редкий взгляд на скрытые детали

Мы заглянем за королевские стены, разглядим районы, которых нет на картах, и отыщем забытые уголки города, где до сих пор жив дух старого Дубая. Вы узнаете, где стоял ипподром, как начиналась вертикальная архитектура Эмиратов, где находится «самый скромный» район и как выглядел Дубай до нефти и стекла.

Закат, от которого захватывает дух

Если вы выберете вечернее время — увидите, как мегаполис загорается тысячами огней. Это не просто вид — это ощущение, что вы стоите на грани между городом и небом.

Организационные детали

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно — на общественном транспорте или такси.

в будние дни в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$99
Пенсионеры$50
Студенты$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с метро Max (красная линия)
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Дубае
Живу в Дубае с 2022 года вместе с супругой. Этот город стал для нас вторым домом — ярким, контрастным, полным открытий. Я с удовольствием показываю его друзьям и теперь —
читать дальше

вам. С 2013 года работаю в сфере маркетинга и IT. Сотрудничаю с одним из ведущих цифровых агентств России. Среди наших проектов — кампания для Министерства туризма Дубая и Саудовской Аравии. Так что о городе я рассказываю не только как местный житель, но и как профессионал, участвующий в его международном продвижении. Вдохновляюсь спортом. За плечами — восхождения на Эльбрус, Килиманджаро и участие в триатлоне T100 в Дубае (5:32). Я основал спортивную группу с которой мы устраиваем кофе-райды, пустынные заезды и хайки. Также я сооснователь русскоязычного сообщества маркетологов в регионе GCC (325+ участников). Один из моих любимых маршрутов — крыша с самой высокой беговой дорожкой в мире, именно на неё мы пойдём. Приглашаю вас увидеть Дубай под новым углом — и буквально, и метафорически.

Входит в следующие категории Дубая

