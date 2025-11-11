Вас ждёт обзор 360° на Дубай, где каждый район и небоскрёб предстанет в новом свете — масштабнее, ярче и ближе.
Описание экскурсии
Эксклюзивный подъём на закрытую крышу
Вы окажетесь там, куда нет доступа даже у жителей небоскрёба. На самой вершине здания, где проходит уникальная беговая дорожка из Книги рекордов Гиннесса, начнётся ваше путешествие.
Панорамный обзор на весь Дубай
С этой точки вы увидите всё: от культовой Dubai Frame и Бурдж-Халифы до старых районов, закрытых дворцов и новых мегапроектов. Каждый ракурс — открытка, каждый поворот головы — новая история. Лучшие кадры Дубая снимаются не с дронов — а с этой крыши.
Редкий взгляд на скрытые детали
Мы заглянем за королевские стены, разглядим районы, которых нет на картах, и отыщем забытые уголки города, где до сих пор жив дух старого Дубая. Вы узнаете, где стоял ипподром, как начиналась вертикальная архитектура Эмиратов, где находится «самый скромный» район и как выглядел Дубай до нефти и стекла.
Закат, от которого захватывает дух
Если вы выберете вечернее время — увидите, как мегаполис загорается тысячами огней. Это не просто вид — это ощущение, что вы стоите на грани между городом и небом.
Организационные детали
До места встречи вам нужно добраться самостоятельно — на общественном транспорте или такси.
в будние дни в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$99
|Пенсионеры
|$50
|Студенты
|$50