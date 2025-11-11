Там, где кончается доступ для всех остальных, начинается наше путешествие. На крыше жилого небоскрёба, выше The Frame, находится самая высокая беговая дорожка в мире. Вас ждёт обзор 360° на Дубай, где каждый район и небоскрёб предстанет в новом свете — масштабнее, ярче и ближе.

Описание экскурсии

Эксклюзивный подъём на закрытую крышу

Вы окажетесь там, куда нет доступа даже у жителей небоскрёба. На самой вершине здания, где проходит уникальная беговая дорожка из Книги рекордов Гиннесса, начнётся ваше путешествие.

Панорамный обзор на весь Дубай

С этой точки вы увидите всё: от культовой Dubai Frame и Бурдж-Халифы до старых районов, закрытых дворцов и новых мегапроектов. Каждый ракурс — открытка, каждый поворот головы — новая история. Лучшие кадры Дубая снимаются не с дронов — а с этой крыши.

Редкий взгляд на скрытые детали

Мы заглянем за королевские стены, разглядим районы, которых нет на картах, и отыщем забытые уголки города, где до сих пор жив дух старого Дубая. Вы узнаете, где стоял ипподром, как начиналась вертикальная архитектура Эмиратов, где находится «самый скромный» район и как выглядел Дубай до нефти и стекла.

Закат, от которого захватывает дух

Если вы выберете вечернее время — увидите, как мегаполис загорается тысячами огней. Это не просто вид — это ощущение, что вы стоите на грани между городом и небом.

Организационные детали

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно — на общественном транспорте или такси.