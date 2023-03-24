Билеты в аквапарк Атлантиды: отличный выбор для семейного отдыха в Дубае
Арабские Эмираты – настоящее восьмое чудо света, сотворенное людьми.
Природа наградила это место песчаным климатом и теплом, а руками человека здесь был возведен целый город, поражающий все мировое сообщество. Возводили здесь не только города, но и острова. Один из них – искусственный остров Пальма Джумейра, сделанный специально для туристов и отдыхающих.
Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!
Природа наградила это место песчаным климатом и теплом, а руками человека здесь был возведен целый город, поражающий все мировое сообщество. Возводили здесь не только города, но и острова. Один из них – искусственный остров Пальма Джумейра, сделанный специально для туристов и отдыхающих.
Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Одно из чудес света – искусственный остров Пальма Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов – Аквавенчер.
Огромный водный парк занимает территорию в 17 га, пляж протяженностью 700м, имеет 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2.3 км.
Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей.
Просторный парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени.
Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в аквапарк «Atlantis Aquaventure»
- Трансфер
- Что не входит
- Еда или напитки
- Экскурсионное обслуживание
- Приобретение сувенирной продукции (можно приобрести за дополнительную плату, по желанию)
- Индивидуальная пятнадцати минутная экскурсия на вертолете над Дубаем (можно приобрести за дополнительную плату, по желанию)
- Плавательные принадлежности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель ДубаяЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anufriev
24 мар 2023
A
Anastasia
16 мар 2023
V
Volkova-lyudmila65
8 мар 2023
В
Виктория
7 мар 2023
Я считаю,что нужно туристов привозить к открытию аквапарка и забирать в 18.00. так как аквапарк очень большой и много народу. По дороге в аквапарк,расскажите пожалуйста туристам некоторые нюансы. Например,что с собой можно бутылку воды пронести. Кабинки брать не обязательно. Лежаков хватает на всех! еще нужно с собой взять специальную обувь. Питание в аквапарке только фаст фуд,стоимость 100 дерхам (2.000 руб)еще «спутник» нам подтвердил бронь на закрытый аквапарк «вайлд вади»!который сейчас закрыт!
А
Асель
7 мар 2023
Аквапарк просто супер! Забрали прямо с отеля и привезли обратно очень вежливые
э
элеонора
5 мар 2023
Шикарный аквапарк. Были в будний день, поэтому очереди не очень большие. За 6 часов почти везде успели покататься. Организатору спасибо - все прекрасно, вовремя подъехал водитель, очень вежливый, много интересного по дороге рассказал. В самом парке не очень понятно все устроено. Камеру хранения не брал-около каждой горки места, где можно оставить сумку и обувь. Экспресс билеты не брали, но в выходные без них ничего не успеть
А
Артем
9 янв 2023
Аквапарк отличный. Единственный недостаток в путевке было указано с трансфером из любого отеля Дубая. На самом деле сбор группы в центре Дубая. От отеля и обратно добираться за свой счет на такси.
И
Иванов
19 дек 2022
Хорошее место, Но очереди огромные, надо покупать экспресс билет, хотя и он возможно не поможет. Хороший пляж, чисто везде. Мы за все время прокатились на 4 горках. Там где стоишь в очереди очень холодно, мерзнут ноги. Трансфер был организован плохо, забрали вовремя но была пересадка, пришлось ждать. Вместо 10 были в аквапарке в 11-30.
А
Александр
20 ноя 2022
Трансфер с гостиницы, водитель довез, показал где вход и пропал. Дальше был квест куда пойти переодеться, где взять шкафчик и ещё было много вопросов у всей группы, все стояли в растерянности. Спасибо землякам которые помогли и подсказали что к чему. После прохода во внутрь ларёк там продают дополнительные услуги- браслеты на экспресс проход без очереди, питание, шкафчики. Идете в раздевалку как пользоваться ключем-браслетом, выберете русский яз. Тапочки дают безплатно. Потеряли 1час на этом.
R
Rash067
22 сен 2022
Э
Эльза
14 сен 2022
Очень круто!
Т
Татьяна
13 авг 2022
Отличная организация, сервис на высоте, Водитель очень обходительный и внимательный. Рекомендую.
О
Ольга
14 мар 2022
В
Виктория
27 дек 2021
Е
Евгений
22 ноя 2021
Ещё 14 отзывов
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