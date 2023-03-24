Шикарный аквапарк. Были в будний день, поэтому очереди не очень большие. За 6 часов почти везде успели покататься. Организатору спасибо - все прекрасно, вовремя подъехал водитель, очень вежливый, много интересного по дороге рассказал. В самом парке не очень понятно все устроено. Камеру хранения не брал-около каждой горки места, где можно оставить сумку и обувь. Экспресс билеты не брали, но в выходные без них ничего не успеть