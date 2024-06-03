Аквариумы Дубая

Найдено 22 экскурсии в категории «Аквариум» в Дубае на русском языке, цены от $24, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«В завершение заедем в известный торговый центр, где вы насладитесь шоу танцующих фонтанов, Аквариумом и искусственным водопадом с фигурами ловцов жемчуга»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«В завершение пройдёмся по торговому центру, где вы насладитесь Аквариумом и искусственным водопадом с фигурами ловцов жемчуга»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр, водопад «Ловцы за жемчугом» и один из крупнейших в мире аквариумов (*)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к аквариуму в Дубай Молле с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«А в знаменитом Дубай Молле вы увидите гигантский аквариум и памятник ловцам жемчуга»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба Бурдж-Халифа»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Билеты
1 час
10 отзывов
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Начало: У Аквариума в Дубай Молле
«Доступ к феноменальному аквариуму с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за билет
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«Посмотрите шоу поющих фонтанов, оцените со стороны грандиозную Бурдж Халифу, увидите огромный аквариум и водопад с ловцами жемчуга»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубайский аквариум и «Бурдж-Халифа»: пакетное предложение
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
170 отзывов
Пакетный тур: Дубайский аквариум + Бурдж-Халифа с экономией 25%
Пакетное предложение в Дубай: аквариум и Бурдж-Халифа. Сэкономьте 25% и получите максимум впечатлений от двух достопримечательностей
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
«Вы побываете в дубайском аквариуме и на башне Бурдж-Халифа в один день»
Расписание: С воскресенья по среду: с 10:00 до 21:00, с четверга по субботу: с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
$72 за человека
Экскурсия по старому и новому Дубай
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
Билеты
6 часов
32 отзыва
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
«Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей»
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«В стоимость программы входит билет в аквариум, который насчитывает в себе более 33000 морских животных и рыб»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
🚶 Пешая
Групповая
12 часов
Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
Начало: Financial Center Rd, Along Sheik zayed road
«Знаменитая достопримечательность Аквариум с его огромными размерами и разнообразной коллекцией морских обитателей предлагает уникальную возможность поближе познакомиться с некоторыми из самых интересных существ океана»
Расписание: Аквариум открыт с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $41 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом, расположенный в крупнейшем торговом центре – Dubai mall»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Круиз
6 часов
1 отзыв
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
«В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый Аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека
Секреты подводного мира: аквариум Lost Chambers (входной билет)
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
1 отзыв
Секреты подводного мира: аквариум Lost Chambers (входной билет)
Начало: 44J9+V7P Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah
«Забронируйте билеты в аквариум Lost Chambers прямо сейчас и отправляйтесь в путешествие, чтобы открыть для себя чудеса подводного мира»
Расписание: Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Последний вход обычно за час до закрытия.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$24 за билет
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
«Обязательно заглянем в знаменитый Дубай Молл и расположенный в нем аквариум»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Шарджа - культурная столица ОАЭ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
«По вашему желанию мы посетим золотой и фруктовый рынки, а также аквариум Шарджи, в котором представлена морская фауна Персидского залива»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Дубай - жемчужина Персидского залива
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Персидского залива
Посетить главные места города будущего и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Посетите Дубай Молл с аквариумом и водопадом»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места
  • А
    Алексей
    25 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Здравствуйте. Заказывали экскурсию "1 день в Дубае + катание на монорельсе". Подойдёт путешественникам, как общая обзорная экскурсия по Дубаю с
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    посещением JBR. По сути это индивидуальная экскурсия, где учитываются Ваши предпочтения (по нашей просьбе нас завезли в магазин Day by day, где можно было недорого купить сувениры и сладости). Азиз прекрасный рассказчик, который умело вовлекает Вас в историю ОАЭ, Вам хочется задавать вопросы и узнавать все больше и больше! Например, он поделился с нами, что некоторую информацию он подчерпнул из книги шейха Мохаммеда "Моя история". Мы заинтересовались и приобрели эту книгу на русском в старом городе на базаре. В итоге рекомендуем обращаться и заказывать экскурсии у Азиза. Спасибо ему!!!

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
    Экскурсия понравилась. Были 22 мая. Забрали во время, первыми, привезли примерно в 21.30. На каждой остановке не более 15-20 мин.
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    Дубай молл 1 час по продолжительности. Для первой встречи с городом, на метить что и где и как посмотреть самое то. Прогулки по базара я бы заменила на прогулку в старом городе, намного красивее и колоритнее. На базаре очень приставали к дочке, неприличные слова, единственный неприятный момент.

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации.
    Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
    Довольно шустрая экскурсия. Быстро показывают ключевые места в городе, которые потом сам должен посетить. Главное от гида не отставать.
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
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    тысячи людей))))! огромная благодарность Далеру за комфортную поездку, интересные рассказы и познавательные истории, развеяно много мифов об этой стране))) Посетили все что было в планах и даже больше! Очень впечатлили виды на пальме - локация Дубай Марина, сад цветов, поющие фонтаны, речная поездка на лодочках (не экскурсионная а как транспорт) за 1 дирхам в одну сторону на восточный огромный базар) Очень рекомендую данную поездку, за 1 день с комфортом можно посмотреть главные достопримечательности Дубая.

    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж
  • О
    Олеся
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аквариум»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
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  4. Знакомство с Дубаем
  5. Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аквариум" можно забронировать 22 экскурсии от 24 до 300 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год по теме «Аквариум», 1108 ⭐ отзывов, цены от $24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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