читать дальше

посещением JBR. По сути это индивидуальная экскурсия, где учитываются Ваши предпочтения (по нашей просьбе нас завезли в магазин Day by day, где можно было недорого купить сувениры и сладости). Азиз прекрасный рассказчик, который умело вовлекает Вас в историю ОАЭ, Вам хочется задавать вопросы и узнавать все больше и больше! Например, он поделился с нами, что некоторую информацию он подчерпнул из книги шейха Мохаммеда "Моя история". Мы заинтересовались и приобрели эту книгу на русском в старом городе на базаре. В итоге рекомендуем обращаться и заказывать экскурсии у Азиза. Спасибо ему!!!