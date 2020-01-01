Андрей Г. – Гид из Дубая

2020 год — особенное время.



Мир как бы нажал на паузу.



Но… давайте мы не будем останавливаться.



Я знаю, как показать Дубай даже во время пандемии.



В нашем распоряжении 4 часа и все достопримечательности 🏛️ Дубая — от острова Пальма 🌴 до старого города.



Не забудьте взять с собой маску!