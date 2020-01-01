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Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа

5
1 отзыв
Андрей Г.
Андрей Г. – Гид из Дубая
2020 год — особенное время.

Мир как бы нажал на паузу.

Но… давайте мы не будем останавливаться.

Я знаю, как показать Дубай даже во время пандемии.

В нашем распоряжении 4 часа и все достопримечательности 🏛️ Дубая — от острова Пальма 🌴 до старого города.

Не забудьте взять с собой маску!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $195 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа

Что вы увидите

  • Остров Пальма
  • район Дубай Марина
  • Бурж Аль Араб (Парус)
  • Мадина Джумейра (Арабская Венеция)
  • заповедник фламинго
  • дворец правителя
  • Бурж Калифа
  • старый город.
В новых условиях мы предлагаем новый формат проведения дубайской экскурсии: индивидуально, группами до 6 человек, без посещения мест скопления людей при сохранении всего объёма визуального ряда и информации.
Что входит
  • Гид
  • транспорт
  • вода
Что не входит
  • Питание
  • билеты на смотровые площадки.
Начало
🚩 В холле Вашего отеля
Место завершения
🏁 по Вашему выбору
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Г.
Андрей Г.
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1 отзыв оставили туристы

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