В новых условиях мы предлагаем новый формат проведения дубайской экскурсии: индивидуально, группами до 6 человек, без посещения мест скопления людей при сохранении всего объёма визуального ряда и информации.
Что входит
Гид
транспорт
вода
Что не входит
Питание
билеты на смотровые площадки.
Начало
🚩 В холле Вашего отеля
Место завершения
🏁 по Вашему выбору
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.