1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ВВиктор14 мая 2024Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
- ААндрей11 апреля 2024Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
- ООльга4 апреля 2024Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично провели время. И взрослые и ребёнок (9 лет) довольны.
- ООльга22 марта 2024Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе.
- ННегина18 марта 2024Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!
- ППетрова1 марта 2023Дубай: тайны Старого города с аудиоэкскурсией по историческим районамВ целом неплохо. Хотелось бы сразу видеть весь маршрут на карте. И получить больше информации о старом городе. Также больше деталей и рекомендаций мест, куда точно стоит зайти.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Старый город»
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