Экскурсии по Старому городу в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Дубае на русском языке, цены от $150, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
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    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • А
    Андрей
    11 апреля 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
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    закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель. Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги. Спасибо большое за гостеприимство и помощь.

    Превосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в Дубае
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично провели время. И взрослые и ребёнок (9 лет) довольны.
    Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. ОтличноОчень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. ОтличноОчень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично
  • О
    Ольга
    22 марта 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе.
    Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе
  • Н
    Негина
    18 марта 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!
  • П
    Петрова
    1 марта 2023
    Дубай: тайны Старого города с аудиоэкскурсией по историческим районам
    В целом неплохо. Хотелось бы сразу видеть весь маршрут на карте. И получить больше информации о старом городе. Также больше деталей и рекомендаций мест, куда точно стоит зайти.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  2. Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
  3. Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 265 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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