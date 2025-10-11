Мои заказы

Обзорная экскурсия по Дубаю: индивидуальный тур из Умм-эль-Кувейна

Откройте Дубай с нами! Во время путешествия вы увидите самые знаковые места города.

По вашему желанию мы можем адаптировать маршрут — экскурсия будет именно такой, какой вы хотите её видеть. Личное внимание, тёплая атмосфера и яркие впечатления гарантированы!
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Дубаю: главное за один день Познакомьтесь с Дубаем во всей его яркости и контрастах — от аутентичного Старого города до ультрасовременных небоскрёбов. Эта насыщенная однодневная экскурсия откроет вам самые впечатляющие достопримечательности эмирата. Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть главное, сделать лучшие фото и прочувствовать атмосферу города, где традиции соседствуют с футуризмом. Роскошный Дубай Во время экскурсии по Дубаю вы увидите главные достопримечательности города: исторический квартал Аль Фахиди, символ модерна — Золотую Рамку, футуристический Музей Будущего, легендарный отель Бурдж Аль Араб и живописный комплекс Мадинат Джумейра, напоминающий восточную Венецию. Также мы проедем по искусственному острову Пальма Джумейра и прогуляемся по стильному району Дубай Марина. В завершение посетим Дубай молл — крупнейший торгово-развлекательный центр мира. Вас ждёт колоритный Чайна-таун, внешний обзор аквариума, арт-инсталляция Водопад Бедуинов и, конечно, финал у Бурдж Халифы с шоу знаменитых поющих фонтанов. Важная информация:
  • Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город Аль Фахиди
  • Золотая Рамка
  • Музей Будущего
  • Бурдж Аль Араб
  • Мадинат Джумейра
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Дубай молл
  • Чайна-таун в Дубай молл
  • Аквариум Дубай молл
  • Водопад Бедуинов
  • Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питьевая вода
  • Фото и видео в подарок
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Умм-эль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Формат: индивидуальная экскурсия только для вас
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

А
Анна
11 окт 2025
Нам очень понравился формат индивидуальной экскурсии, когда не нужно ждать автобуса, ждать остановки в ближайших отелях. Все только по нашим пожеланиям. Изменили маршрут по нашим пожеланиям, все важное и действительно
читать дальше

не важное в Дубае посмотрели. Гид Татьяна очень доброжелательная женщина, из Ташкента. Отлично говорит по-русски. День прошел на все 100%. Очень круто, что индивидуальная экскурсия была именно из Умм-Аль-Кувейна! Спасибо большое за эти впечатления!

