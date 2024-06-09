Мы предлагаем увлекательные экскурсии в Дубае. У нас русские гиды и водители. Заберём вас из любого отеля Дубая и привезём обратно. Во время экскурсии осмотрим главные достопримечательности города. Посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы осмотрим главные достопримечательности города. Начнем с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния. Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Также посмотрим на отель «Парус», самый, пожалуй, известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши. После посетим Дубайскую Венецию — престижный район с дорогими отелями в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами. Осмотрим отель «Аль Каср», который является частью суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики и целого города, вышедшего будто бы из сказок «1001 ночи». Также нас ждет посещение искусственного острова Пальма Джумейра, острова Bluewaters и расположенного на нем самого высокого колеса обозрения в мире. Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад. Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.