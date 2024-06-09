Обзорная экскурсия по Дубаю

Мы предлагаем увлекательные экскурсии в Дубае. У нас русские гиды и водители. Заберём вас из любого отеля Дубая и привезём обратно. Во время экскурсии осмотрим главные достопримечательности города.

Посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Резиденция шейха Дубая
  • Дубайская рамка
  • Парк Забиль
  • Отель «Парус»
  • Дубайская Венеция
  • Отель «Аль Каср»
  • Пальма Джумейра
  • Парк цветов
  • Дубай Молл
  • Танцующий фонтан
  • Дубайский аквариум
  • Бурдж-Халифа

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы осмотрим главные достопримечательности города. Начнем с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния. Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Также посмотрим на отель «Парус», самый, пожалуй, известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши. После посетим Дубайскую Венецию — престижный район с дорогими отелями в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами. Осмотрим отель «Аль Каср», который является частью суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики и целого города, вышедшего будто бы из сказок «1001 ночи». Также нас ждет посещение искусственного острова Пальма Джумейра, острова Bluewaters и расположенного на нем самого высокого колеса обозрения в мире. Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад. Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.

По договорённости

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Резиденция шейха Дубая
  • Дубайская рамка
  • Парк Забиль
  • Отель «Парус»
  • Дубайская Венеция
  • Отель «Аль Каср»
  • Пальма Джумейра
  • Парк цветов
  • Дубай Молл
  • Танцующий фонтан
  • Дубайский аквариум
  • Бурдж-Халифа
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель по желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ваш отель и номер комнаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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