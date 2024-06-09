Мы предлагаем увлекательные экскурсии в Дубае. У нас русские гиды и водители. Заберём вас из любого отеля Дубая и привезём обратно. Во время экскурсии осмотрим главные достопримечательности города.
Посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.
Посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Резиденция шейха Дубая
- Дубайская рамка
- Парк Забиль
- Отель «Парус»
- Дубайская Венеция
- Отель «Аль Каср»
- Пальма Джумейра
- Парк цветов
- Дубай Молл
- Танцующий фонтан
- Дубайский аквариум
- Бурдж-Халифа
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы осмотрим главные достопримечательности города. Начнем с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния. Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Также посмотрим на отель «Парус», самый, пожалуй, известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши. После посетим Дубайскую Венецию — престижный район с дорогими отелями в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами. Осмотрим отель «Аль Каср», который является частью суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики и целого города, вышедшего будто бы из сказок «1001 ночи». Также нас ждет посещение искусственного острова Пальма Джумейра, острова Bluewaters и расположенного на нем самого высокого колеса обозрения в мире. Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад. Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.
По договорённости
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденция шейха Дубая
- Дубайская рамка
- Парк Забиль
- Отель «Парус»
- Дубайская Венеция
- Отель «Аль Каср»
- Пальма Джумейра
- Парк цветов
- Дубай Молл
- Танцующий фонтан
- Дубайский аквариум
- Бурдж-Халифа
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель по желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ваш отель и номер комнаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
68$55 за человека
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
$45 за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека