Откройте Дубай с нами! Во время путешествия вы увидите самые знаковые места города.
По вашему желанию мы можем адаптировать маршрут — экскурсия будет именно такой, какой вы хотите её видеть. Личное внимание, тёплая атмосфера и яркие впечатления гарантированы!
По вашему желанию мы можем адаптировать маршрут — экскурсия будет именно такой, какой вы хотите её видеть. Личное внимание, тёплая атмосфера и яркие впечатления гарантированы!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Дубаю: главное за один день Познакомьтесь с Дубаем во всей его яркости и контрастах — от аутентичного Старого города до ультрасовременных небоскрёбов. Эта насыщенная однодневная экскурсия откроет вам самые впечатляющие достопримечательности эмирата. Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть главное, сделать лучшие фото и прочувствовать атмосферу города, где традиции соседствуют с футуризмом. Роскошный Дубай Во время экскурсии по Дубаю вы увидите главные достопримечательности города: исторический квартал Аль Фахиди, символ модерна — Золотую Рамку, футуристический Музей Будущего, легендарный отель Бурдж Аль Араб и живописный комплекс Мадинат Джумейра, напоминающий восточную Венецию. Также мы проедем по искусственному острову Пальма Джумейра и прогуляемся по стильному району Дубай Марина. В завершение посетим Дубай молл — крупнейший торгово-развлекательный центр мира. Вас ждёт колоритный Чайна-таун, внешний обзор аквариума, арт-инсталляция Водопад Бедуинов и, конечно, финал у Бурдж Халифы с шоу знаменитых поющих фонтанов. Важная информация:
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.
По договорённости с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Аль Фахиди
- Золотая Рамка
- Музей Будущего
- Бурдж Аль Араб
- Мадинат Джумейра
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай молл
- Чайна-таун в Дубай молл
- Аквариум Дубай молл
- Водопад Бедуинов
- Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
- Фото и видео в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
13 сен 2025
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
14 ноя в 13:45
16 ноя в 13:45
$50 за человека
Водная прогулка
Современный Дубай с прогулкой на лодке доу
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
13 ноя в 13:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
$195 за всё до 4 чел.