ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Legoland в Дубае — один из крупнейших в мире тематических парков развлечений. Множество необычных аттракционов, игр и развлечений под руководством международной команды аниматоров сделают визит сюда незабываемым для всей вашей семьи и украсят ваш отдых в Эмиратах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Проход на территорию парка Legoland со следующими зонами:

Factory — тайная жизнь завода Lego

LEGO City — невероятные аттракционы из деталей конструктора

Imagination — фантазия без границ и воплощение самых смелый мечтаний

Adventure — рай для искателей приключений и исследователей

Kingdoms — замки, драконы и другая атрибутика Средневековья

Miniland — миниатюры дубайских небоскрёбов и других достопримечательности Ближнего Востока, собранные из деталей

Аквапарк с водными горками и бассейнами

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости

2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.

3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне

2. В указанный день подойдите к турникетам парка Legoland и покажите свой билет на экране смартфона

3. Парк работает в понедельник-четверг с 10:00 до 18:00, пятницу-воскресенье с 10:00 до 19:00

4. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация