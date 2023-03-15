ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Проход на территорию парка Legoland со следующими зонами:
1. Вы вносите на сайте 20% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере
1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Legoland и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк работает в понедельник-четверг с 10:00 до 18:00, пятницу-воскресенье с 10:00 до 19:00
4. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны