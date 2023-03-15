ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Билет в Legoland Dubai

Грандиозный парк-конструктор - место, где воплощаются самые смелые детские мечты

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Ответы на вопросы
Legoland в Дубае — один из крупнейших в мире тематических парков развлечений.

Множество необычных аттракционов, игр и развлечений под руководством международной команды аниматоров сделают визит сюда незабываемым для всей вашей семьи и украсят ваш отдых в Эмиратах.
Билет в Legoland Dubai
Билет в Legoland Dubai
Билет в Legoland Dubai
Билет в Legoland Dubai
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Проход на территорию парка Legoland со следующими зонами:

  • Factory — тайная жизнь завода Lego
  • LEGO City — невероятные аттракционы из деталей конструктора
  • Imagination — фантазия без границ и воплощение самых смелый мечтаний
  • Adventure — рай для искателей приключений и исследователей
  • Kingdoms — замки, драконы и другая атрибутика Средневековья
  • Miniland — миниатюры дубайских небоскрёбов и других достопримечательности Ближнего Востока, собранные из деталей
  • Аквапарк с водными горками и бассейнами

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Legoland и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк работает в понедельник-четверг с 10:00 до 18:00, пятницу-воскресенье с 10:00 до 19:00
4. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Дети до 3 лет идут бесплатно — необходимо взять документы для подтверждения возраста
  • Трансфер не включен в билет

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке Legoland Dubai
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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