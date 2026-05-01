Это не просто парк аттракционов, а место, где всё построено вокруг легендарного конструктора.
LEGOLAND Dubai помогает понять, как устроены города, инженерия и культура — через игру, модели и наблюдение. Это разговор о творчестве, мышлении и взаимодействии с миром.
Описание билета
Огромная LEGO-площадка. Здесь можно играть с гигантскими фигурами из LEGO, а в некоторых зонах даже строить свои модели
Аттракционы для детей 2–12 лет: мягкие горки и интерактивные игры,
гонки на машинках, поездки на лодках, лабиринты и тематические приключения
Miniland — мини-город из LEGO. Здесь в масштабе построены известные достопримечательности: Бурдж-Халифа, Бурдж-аль-Араб, Дубай-Марина и другие. Всё детализировано и очень фотогенично
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Это билет с открытой датой посещения. Он не подлежит обмену или возврату
- Трансфер и питание не включены в стоимость
ежедневно в 11:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$80
|Детский
|$80
|дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке LEGOLAND Dubai
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.
