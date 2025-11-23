Затерянный подводный мир уже ждёт вас — забронируйте билеты в Lost World Aquarium прямо сейчас и отправляйтесь в путешествие всей семьей, чтобы получить новые впечатления от общения с подводными обитателями!
Описание билета
Красота подводного мира Перенеситесь в затерянную подводную цивилизацию и откройте для себя яркий морской мир Аквариума «Lost World» в Дубае:
- Наблюдайте за ежедневными сеансами кормления: прямо на ваших глазах опытные дайверы покормят морских обитателей с рук!
- Познакомьтесь поближе с морскими обитателями во время интерактивных шоу в бассейне и получите незабываемые впечатления от общения с очаровательными морскими существами.
- Узнайте больше о сохранении морской среды и важности сохранения подводных экосистем. Забронируйте билеты в Lost World Aquarium прямо сейчас и отправляйтесь в путешествие всей семьей, чтобы открыть для себя чудеса подводного мира!
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Lost World Aquarium
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аквариум Затерянные комнаты, Океанариум · Джумейра, остров Пальма Джумейра
Завершение: Lost World Aquarium
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
