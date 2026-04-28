Парк Motiongate — словно настоящая кинофабрика: вы наяву проживёте сюжеты популярных фильмов и ощутите атмосферу съёмочной площадки.
Здесь каждая зона оживает, а эмоции сменяются одна за другой, создавая день, полный впечатлений и незабываемых моментов.
Описание билета
- Вы получите доступ к 5 тематическим интерактивным зонам парка и 27 красочным аттракционам.
- Спасёте Нью-Йорк от опасности вместе с охотниками за привидениями.
- Освоите кунг-фу вместе с пандой По.
- Отправитесь в волшебное путешествие со Шреком и Фионой.
- Проведёте день, полный эмоций и впечатлений.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте. Остаток — переводом на счёт, минимум за сутки. После оплаты мы отправим билет в течение 10 часов. Он не подлежит обмену и возврату.
- В согласованный день вы подойдёте к турникетам парка Motiongate.
- Время работы парка — с 11:00 до 20:00. Оно может меняться в зависимости от сезона.
- Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослых.
- Детям до 3 лет билет не нужен.
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1,3 метра.
- Можем организовать индивидуальный трансфер до парка за доплату. Подробности — в переписке.
- Вы можете заказать билет со скидкой в несколько парков.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Motiongate
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 337 туристов
Я гид с опытом работы в туризме в России и четырёхлетней практикой в ОАЭ. Обладаю глубоким знанием города: помимо популярных локаций, люблю показывать менее очевидные объекты. Работаю с командой русскоговорящих гидов и водителей.
Входит в следующие категории Дубая
