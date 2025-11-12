Е Елена Билеты в парк MotionGate Всё отлично!

А Александр Билеты в парк MotionGate читать дальше проблем не было. Никаких документов (как пишут на многих ресурсах) не требуется, только сами QR-коды. Парк отличный, лучше посещать в первую половину недели (понедельника-среда). Виктория оперативно ответила на возникшие вопросы до покупки. После оплаты в течении пары часов получили QR-коды для прохода. С прохождением

А Анна Билеты в парк MotionGate Спасибо за билеты и возможность оплаты картой РФ

z zhanna Билеты в парк MotionGate Все получилось вообще без проблем. Билеты пришли на электронку, парк замечательный. Единственное, если жарко, надо идти в кофте павильоны, там провести жаркую часть дня. Потом уже на те аттракционы, которые на открытом воздухе.

З Захар Билеты в парк MotionGate Все супер, мы в восторге!

A Anton Билеты в парк MotionGate 👍🏻

E Evgenii Билеты в парк MotionGate читать дальше парке. При входе сканируют qrcode с экрана телефона. Паспорта не спрашивают.

В самом парке билеты покупать дороже чем в tripster. Рекомендую покупать билеты в Трипстер! Все отлично, купил билеты, оплатил онлайн рублями. Билеты прислали в этот же день и на следующий день мы были в

А Анастасия Билеты в парк MotionGate Удобна оплата российской картой! Цена - 👍👍👍, гид нам предложил поездку в этот парк за 160 $, у Виктории купили за 70!!! Билеты прислали сразу, вошли без проблем, спасибо!!!

Е Евгения Билеты в парк MotionGate Всё понравилось! Ребёнок остался доволен! Хороший парк!

Н Николай Билеты в парк MotionGate Билеты оперативно пришли, день в день, посетили парк - понравилось)

N Nina Билеты в парк MotionGate читать дальше добрались в парк,на входе отсканировали билеты,прошли. Все было без проблем. Парк рекомендую. Дети в восторге. Сама тоже. Кого беспокоит вопрос о переплате билетов, скажу не для рекламы- в день нашего приезда,если бы не купили билеты здесь,на входе в парк отдали бы больше Рекомендую. Доброго дня всем,билеты покупали,когла были в России,оплатили без проблем банковской картой,сразу на whatup пришло подтверждение и сами билеты,что удобно. Самостоятельно

О Ольга Билеты в парк MotionGate Списались вечером и уже через час у нас были билеты на завтрашний день в парк. Оплачивали рублями. Посещали в марте, ни одной очереди не встретили, успели обойтись все аттракционы. Спасибо Виктории за быструю организацию билетов.

д денис Билеты в парк MotionGate Покупал билеты все быстро и оперативно, цены норм.

В самом парке приехали к открытию в будний день, очередь была максимум 5 человек, обычно не было

О Ольга Билеты в парк MotionGate Спасибо большое за билеты, все прошло хорошо. Замечательный парк не только для детей но и для взрослых. Катались на аттракционах, очередей не было. Нам очень понравилось.

М Мария Билеты в парк MotionGate Со стороны организатора- никаких нареканий. Билет пришел вовремя. Никаких проблем при прохождении не возникло.

И Игорь Билеты в парк MotionGate Все понравилось, особенно детям.

Спасибо организаторам.

Д Дмитрий Билеты в парк MotionGate Билеты прислали, все прошло гладко. Парк прикольный, много американских горок. Народу мало было, везде успели покататься.

И Ирина Билеты в парк MotionGate Парк очень понравился, окунулись в детство. Спасибо за доставленное удовольствие!

С Сергей Билеты в парк MotionGate Спасибо! Купили билеты в Москве с открытой датой - сходили в удобное для себя время.