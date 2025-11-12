Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$150 за человека
Билеты
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: У парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$81 за билет
Билеты
Билет в Motiongate - семейный парк развлечений в Дубае
Погрузиться в атмосферу Голливуда и встретиться со Шреком, По, смурфиками и другими героями
Начало: В Motiongate
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$80 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 ноября 2025Всё отлично!
- ААлександр31 октября 2025Виктория оперативно ответила на возникшие вопросы до покупки. После оплаты в течении пары часов получили QR-коды для прохода. С прохождением
- ААнна28 октября 2025Спасибо за билеты и возможность оплаты картой РФ
- zzhanna22 октября 2025Все получилось вообще без проблем. Билеты пришли на электронку, парк замечательный. Единственное, если жарко, надо идти в кофте павильоны, там провести жаркую часть дня. Потом уже на те аттракционы, которые на открытом воздухе.
- ЗЗахар2 сентября 2025Все супер, мы в восторге!
- AAnton24 июля 2025👍🏻
- EEvgenii15 июня 2025Все отлично, купил билеты, оплатил онлайн рублями. Билеты прислали в этот же день и на следующий день мы были в
- ААнастасия12 июня 2025Удобна оплата российской картой! Цена - 👍👍👍, гид нам предложил поездку в этот парк за 160 $, у Виктории купили за 70!!! Билеты прислали сразу, вошли без проблем, спасибо!!!
- ЕЕвгения6 мая 2025Всё понравилось! Ребёнок остался доволен! Хороший парк!
- ННиколай21 апреля 2025Билеты оперативно пришли, день в день, посетили парк - понравилось)
- NNina4 апреля 2025Доброго дня всем,билеты покупали,когла были в России,оплатили без проблем банковской картой,сразу на whatup пришло подтверждение и сами билеты,что удобно. Самостоятельно
- ООльга23 марта 2025Списались вечером и уже через час у нас были билеты на завтрашний день в парк. Оплачивали рублями. Посещали в марте, ни одной очереди не встретили, успели обойтись все аттракционы. Спасибо Виктории за быструю организацию билетов.
- дденис21 марта 2025Покупал билеты все быстро и оперативно, цены норм.
В самом парке приехали к открытию в будний день, очередь была максимум 5 человек, обычно не было
- ООльга17 марта 2025Спасибо большое за билеты, все прошло хорошо. Замечательный парк не только для детей но и для взрослых. Катались на аттракционах, очередей не было. Нам очень понравилось.
- ММария9 февраля 2025Со стороны организатора- никаких нареканий. Билет пришел вовремя. Никаких проблем при прохождении не возникло.
- ИИгорь3 февраля 2025Все понравилось, особенно детям.
Спасибо организаторам.
- ДДмитрий19 января 2025Билеты прислали, все прошло гладко. Парк прикольный, много американских горок. Народу мало было, везде успели покататься.
- ИИрина3 января 2025Парк очень понравился, окунулись в детство. Спасибо за доставленное удовольствие!
- ССергей10 ноября 2024Спасибо! Купили билеты в Москве с открытой датой - сходили в удобное для себя время.
- ААндрей23 октября 2024Отличный продавец билетов. Цена таже, что в кассе, только можно купить заранее и без очередей.
Рекомендую! 👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк Motiongate»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Парк Motiongate" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 150. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парк Motiongate», 42 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль