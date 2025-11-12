Мои заказы

Экскурсии в Парк Motiongate

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Motiongate» в Дубае на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
На машине
7 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$150 за человека
Билеты в парк MotionGate
6 часов
37 отзывов
Билеты
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: У парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$81 за билет
Билет в Motiongate - семейный парк развлечений в Дубае
Пешая
3 часа
Билеты
Билет в Motiongate - семейный парк развлечений в Дубае
Погрузиться в атмосферу Голливуда и встретиться со Шреком, По, смурфиками и другими героями
Начало: В Motiongate
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$80 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Всё отлично!
  • А
    Александр
    31 октября 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Виктория оперативно ответила на возникшие вопросы до покупки. После оплаты в течении пары часов получили QR-коды для прохода. С прохождением
    читать дальше

    проблем не было. Никаких документов (как пишут на многих ресурсах) не требуется, только сами QR-коды. Парк отличный, лучше посещать в первую половину недели (понедельника-среда).

  • А
    Анна
    28 октября 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Спасибо за билеты и возможность оплаты картой РФ
  • z
    zhanna
    22 октября 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Все получилось вообще без проблем. Билеты пришли на электронку, парк замечательный. Единственное, если жарко, надо идти в кофте павильоны, там провести жаркую часть дня. Потом уже на те аттракционы, которые на открытом воздухе.
  • З
    Захар
    2 сентября 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Все супер, мы в восторге!
    Все супер, мы в восторге!
  • A
    Anton
    24 июля 2025
    Билеты в парк MotionGate
    👍🏻
  • E
    Evgenii
    15 июня 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Все отлично, купил билеты, оплатил онлайн рублями. Билеты прислали в этот же день и на следующий день мы были в
    читать дальше

    парке. При входе сканируют qrcode с экрана телефона. Паспорта не спрашивают.
    В самом парке билеты покупать дороже чем в tripster. Рекомендую покупать билеты в Трипстер!

  • А
    Анастасия
    12 июня 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Удобна оплата российской картой! Цена - 👍👍👍, гид нам предложил поездку в этот парк за 160 $, у Виктории купили за 70!!! Билеты прислали сразу, вошли без проблем, спасибо!!!
  • Е
    Евгения
    6 мая 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Всё понравилось! Ребёнок остался доволен! Хороший парк!
  • Н
    Николай
    21 апреля 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Билеты оперативно пришли, день в день, посетили парк - понравилось)
  • N
    Nina
    4 апреля 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Доброго дня всем,билеты покупали,когла были в России,оплатили без проблем банковской картой,сразу на whatup пришло подтверждение и сами билеты,что удобно. Самостоятельно
    читать дальше

    добрались в парк,на входе отсканировали билеты,прошли. Все было без проблем. Парк рекомендую. Дети в восторге. Сама тоже. Кого беспокоит вопрос о переплате билетов, скажу не для рекламы- в день нашего приезда,если бы не купили билеты здесь,на входе в парк отдали бы больше Рекомендую.

  • О
    Ольга
    23 марта 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Списались вечером и уже через час у нас были билеты на завтрашний день в парк. Оплачивали рублями. Посещали в марте, ни одной очереди не встретили, успели обойтись все аттракционы. Спасибо Виктории за быструю организацию билетов.
  • д
    денис
    21 марта 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Покупал билеты все быстро и оперативно, цены норм.
    В самом парке приехали к открытию в будний день, очередь была максимум 5 человек, обычно не было
  • О
    Ольга
    17 марта 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Спасибо большое за билеты, все прошло хорошо. Замечательный парк не только для детей но и для взрослых. Катались на аттракционах, очередей не было. Нам очень понравилось.
  • М
    Мария
    9 февраля 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Со стороны организатора- никаких нареканий. Билет пришел вовремя. Никаких проблем при прохождении не возникло.
  • И
    Игорь
    3 февраля 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Все понравилось, особенно детям.
    Спасибо организаторам.
  • Д
    Дмитрий
    19 января 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Билеты прислали, все прошло гладко. Парк прикольный, много американских горок. Народу мало было, везде успели покататься.
  • И
    Ирина
    3 января 2025
    Билеты в парк MotionGate
    Парк очень понравился, окунулись в детство. Спасибо за доставленное удовольствие!
  • С
    Сергей
    10 ноября 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Спасибо! Купили билеты в Москве с открытой датой - сходили в удобное для себя время.
  • А
    Андрей
    23 октября 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Отличный продавец билетов. Цена таже, что в кассе, только можно купить заранее и без очередей.
    Рекомендую! 👍🏼
    Рекомендую! 👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк Motiongate»

