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Билет в музей Мадам Тюссо

«Встретиться» с Криштиану Роналду, Кайли Дженер и другими восковыми двойниками мировых знаменитостей
У подножия колеса обозрения Айн-Дубай расположен первый в регионе музей Мадам Тюссо. Здесь представлены восковые фигуры 60 известных личностей, включая суперзвёзд Ближнего Востока.

Вас будут «ждать» Дональд Трамп, Одри Хепбёрн и Лионель Месси, а также поп-певицы Балкис Фатхи, Нэнси Аджрам и Майя Диаб, болливудский актёр Шахрух Хан и другие публичные персоны.
5
4 отзыва
Билет в музей Мадам Тюссо
Билет в музей Мадам Тюссо
Билет в музей Мадам Тюссо

Описание билета

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона
3. Выставка открыта в пятницу и субботу с 11:00 до 21:00, в остальные дни — с 12:00 до 20:00

Важная информация

  • Музей Мадам Тюссо находится на острове Блю Уотерс, рядом с колесом обозрения Айн-Дубай
  • Детям до 3 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),
200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

в понедельник и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду и четверг в 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$36
Дети до 12 лет$30
Дети до 3 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее Мадам Тюссо
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду и четверг в 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Билеты прислали быстро, все объяснили по поводу времени посещения, рекомендую
Билеты прислали быстро, все объяснили по поводу времени посещения, рекомендую
Билеты прислали быстро, все объяснили по поводу времени посещения, рекомендую
Билеты прислали быстро, все объяснили по поводу времени посещения, рекомендую
Билеты прислали быстро, все объяснили по поводу времени посещения, рекомендую
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Е
Очень интересно! Как настоящие!
Очень интересно! Как настоящие!
Очень интересно! Как настоящие!
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Natalya
Можно купить свободно билеты в кассе музея
Можно купить свободно билеты в кассе музея
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O
Очень рекомендую посетить этот музей. Он достаточно большой (для Дубая), яркий, расположен в прекрасном месте, где вы далее после музея сможете провести досуг. Очень интересные фигуры.
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Входит в следующие категории Дубая

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