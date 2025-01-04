У подножия колеса обозрения Айн-Дубай расположен первый в регионе музей Мадам Тюссо. Здесь представлены восковые фигуры 60 известных личностей, включая суперзвёзд Ближнего Востока. Вас будут «ждать» Дональд Трамп, Одри Хепбёрн и Лионель Месси, а также поп-певицы Балкис Фатхи, Нэнси Аджрам и Майя Диаб, болливудский актёр Шахрух Хан и другие публичные персоны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона

3. Выставка открыта в пятницу и субботу с 11:00 до 21:00, в остальные дни — с 12:00 до 20:00

Важная информация

Музей Мадам Тюссо находится на острове Блю Уотерс, рядом с колесом обозрения Айн-Дубай

Детям до 3 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),

200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)