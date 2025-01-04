Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов 2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона 3. Выставка открыта в пятницу и субботу с 11:00 до 21:00, в остальные дни — с 12:00 до 20:00
Важная информация
Музей Мадам Тюссо находится на острове Блю Уотерс, рядом с колесом обозрения Айн-Дубай
Детям до 3 лет билет не нужен
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов) — VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
в понедельник и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду и четверг в 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$36
Дети до 12 лет
$30
Дети до 3 лет
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Мадам Тюссо
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду и четверг в 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
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1
–
Е
Екатерина
Билеты прислали быстро, все объяснили по поводу времени посещения, рекомендую
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Е
Евгения
Очень интересно! Как настоящие!
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Natalya
Можно купить свободно билеты в кассе музея
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O
Olga
Очень рекомендую посетить этот музей. Он достаточно большой (для Дубая), яркий, расположен в прекрасном месте, где вы далее после музея сможете провести досуг. Очень интересные фигуры.