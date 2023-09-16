В здании с фантастическим дизайном вас ждет самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Здесь можно разогнаться до 240 км/час за 5 секунд на горке Формула Росса, почувствовать себя гонщиком на многочисленных симуляторах, понаблюдать за сборкой автомобилей и увидеть эксклюзивные современные и ретро-модели Ferrari.
Здесь можно разогнаться до 240 км/час за 5 секунд на горке Формула Росса, почувствовать себя гонщиком на многочисленных симуляторах, понаблюдать за сборкой автомобилей и увидеть эксклюзивные современные и ретро-модели Ferrari.
Описание билета
Что вы получите
Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Ferrari World и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк работает ежедневно с 12:00 до 20:00. В рамадан с 10:00 до 17:00
Важная информация
- Тематический парк Ferrari World находится на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс».
- Если вам нужен трансфер из отеля и обратно, то вы можете сразу заказать наше предложение с трансфером
- Дети до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Детям до 2 лет билет не нужен
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту (1.30 метр минимум и 1.95 метр максимум)
- Некоторые горки могут быть закрыты на техническое обслуживание
- Вся навигация, инструкции и программы в парке на английском языке
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$94
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Ferrari World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличный парк! Были в сентябре в пятницу, приехали прям к открытию боялись, что будет много народа. Но на деле оказалось всё совсем иначе, везде были маленькие очереди (максимум 5 минут
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Е
Парк посетить надо! 6 часов нам не хватило, несмотря на то, что это была пятница ноябрь и народу было мало. Максимально одна из очередей 15 мин, остальные меньше. Аттракционы крутые.
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Е
Лучше к 18 ехать мало народу в будни. Утром очередь. Работать начинает все в основном с 12
+1
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Е
Были транзитом в Абу-Даби, из-за опоздания рейса и большой очереди в мечети - попали в парк только к 2ум. Обедали в итальянской зоне, советую брать кусок пиццы, а не спагетти.
Сам
Сам
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A
Классный получился отдых, спасибо трипстепу)
Переживали, что что-то пойдет не по плану, но билеты выслали оперативно, с билетами удалось и пообедать и пройти без очередей.
Также имейте ввиду, что из Дубая и Абу-Даби есть бесплатные трансферы на остров Яс, но количество мест ограничено. Вся информация есть на сайте острова Яс.
Переживали, что что-то пойдет не по плану, но билеты выслали оперативно, с билетами удалось и пообедать и пройти без очередей.
Также имейте ввиду, что из Дубая и Абу-Даби есть бесплатные трансферы на остров Яс, но количество мест ограничено. Вся информация есть на сайте острова Яс.
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Покупка билетов через приложение сэкономило нам кучу времени в парке. В билет входил трансфер и обед. Очень удобно,ведь добраться до этого парка своим путём можно только на автомобиле. Обед большой,вкусный и на выбор. Спасибо за возможность увидеть парк!
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