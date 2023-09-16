В здании с фантастическим дизайном вас ждет самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Здесь можно разогнаться до 240 км/час за 5 секунд на горке Формула Росса, почувствовать себя гонщиком на многочисленных симуляторах, понаблюдать за сборкой автомобилей и увидеть эксклюзивные современные и ретро-модели Ferrari.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вы получите

Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите к турникетам парка Ferrari World и покажите свой билет на экране смартфона

3. Парк работает ежедневно с 12:00 до 20:00. В рамадан с 10:00 до 17:00

Важная информация

Тематический парк Ferrari World находится на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс».

Если вам нужен трансфер из отеля и обратно, то вы можете сразу заказать наше предложение с трансфером

Дети до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых

Детям до 2 лет билет не нужен

Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту (1.30 метр минимум и 1.95 метр максимум)

Некоторые горки могут быть закрыты на техническое обслуживание

Вся навигация, инструкции и программы в парке на английском языке

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.