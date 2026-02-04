«Будущее принадлежит тем, кто может его представить, спроектировать и воплотить в жизнь. Будущее не ждет. Будущее можно построить уже сегодня». (Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)
❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.
Что вы получите
Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов 2. В указанный день подойдите ко входу в Музей будущего за 30 минут до начала сеанса и покажите свой билет на экране смартфона 3. Музей будущего открыт ежедневно с 09:30 до 19:00 4. Ваше время в музее не ограничено (только режимом работы)
Важная информация
Адрес Музея будущего в Дубае — Trade Center 2. Музей расположен на шоссе Шейха Зайда, рядом с Эмиратскими башнями. Добраться сюда можно на такси или на метро (красная линия, ближайшая станция «Emirates Towers» находится в 5 минутах ходьбы от музея).
Вход в музей для детей до 4 лет бесплатный, но для них также нужно оформить билет при бронировании
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов) — VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 11:00, 14:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 14:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$47
Дети до 4 лет
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее будущего в Дубае
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 11:00, 14:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 14:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елизавета
Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби: - Бурдж-Халифа, 148 этаж - Рамка Дубая - Феррари Ворлд - Музей Будущего Все билеты пришли вовремя, всё очень читать дальшеуменьшить
чётко организовано, очень понятные и подробные инструкции от Виктории + она всегда была на связи (мы вход уточняли на одну из локаций откуда, ответ был очень оперативный). В самом Музее Будущего - обязательно сходите на смотровую на последнем (самом нижнем) уровне по маршруту экскурсии (вроде бы 2й), хоть туда и очередь, но оно того точно стоит! Виктория, большое спасибо!
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Е
Емельянова
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на связи. Организовано на 5+. Спасибо большое за такую возможность!
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Е
Еlena
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси… очень впечатлила библиотека будущего!!! Будет интересно тем, кого интересует космос, новые технологии и встречи со знаменитостями)) нам повезло и мы увидели голивудского актера Уилла Смита. Он был от нас на расстоянии вытянутой руки!)
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Ю
Юрий
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей. Но есть нюансы в самом музее. 1 - временной слот. Мы приехали читать дальшеуменьшить
за 30 минут до нашего временного слота, хотели осмотреться внутри и покушать, но обнаружили огромную очередь, в которой по итогу пришлось простоять все эти 30 минут для входа внутрь. Этот момент мне был абсолютно непонятен, поскольку теряется всякий смысл от времени билетов. Все-равно стоишь в огромной очереди. 2 - экскурсия полностью на английском языке. Можно было бы организовать элементарные переводчики или сделать приложение с переводом (как в Лувре например). Одно дело с кем-то перекинуться парой предложений, другое дело слушать различные термины и разговоры о будущем Дубая. Тем более все это происходит в формате монологов и возможности уточняющих вопросов нет. В общем здесь нужно более глубокое знание английского, чтобы на 100% погрузится в представляемую информацию, Эти моменты дают ощущение, что музей сыроват. И еще это ощущается в плане практических вещей. Он красивый, интерактивный, достаточно интересный, но слишком теоретический. В Дубае в апреле планируют запустить воздушное такси, почему бы не поставить в музее образец, в который можно заглянуть и пощупать… мне непонятно. Сам музей оценю на 4 с минусом. Посетить можно, но если не попадете на экскурсию, то в целом не критично.
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М
Михаил
Билеты прислали быстро, на те даты и время на которые просил, проблем не было. Организатора однозначно рекомендую. Сам музей оставил спорное впечатление. Вроде с виду всё красиво, с размахом, впечатляет. читать дальшеуменьшить
Но внутреннее наполнение именно самих экспозиций кроме этой самой визуальной красоты и размаха больше ничего особо не несёт. Больше всего впечатлил наверное взлёт в космическом корабле в начале. Но один раз побывать всё таки стоит)
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S
Sergei
Большое спасибо Виктории. Прошли в музей без проблем по QR коду, присланные мне. Компания надежная.
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Входит в следующие категории Дубая
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