Опережая время: оценить уникальное здание и исследовать интерактивную экспозицию
Музей Будущего, открытый в 2022 году, приглашает гостей увидеть, исследовать и даже принять участие в нашем общем будущем.
Вас ждет футуристичное здание, признанное архитектурным шедевром, и 7 этажей с интерактивными экспонатами, экранами, проектами.
Вы познакомитесь с инновациями в сферах от космоса до экосистем, откроете перспективы человечества и воодушевитесь силой науки!
Вас ждет футуристичное здание, признанное архитектурным шедевром, и 7 этажей с интерактивными экспонатами, экранами, проектами.
Вы познакомитесь с инновациями в сферах от космоса до экосистем, откроете перспективы человечества и воодушевитесь силой науки!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
«Будущее принадлежит тем, кто может его представить, спроектировать и воплотить в жизнь. Будущее не ждет. Будущее можно построить уже сегодня».
(Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и президента Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)
Что вы получите
Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите ко входу в Музей будущего и покажите свой билет на экране смартфона
3. Музей будущего открыт ежедневно с 10:00 до 21:30
4. Ваше время в музее не ограничено (только режимом работы)
Важная информация
- Адрес Музея будущего в Дубае — Trade Center 2. Музей расположен на шоссе Шейха Зайда, рядом с Эмиратскими башнями. Добраться сюда можно на такси или на метро (красная линия, ближайшая станция «Emirates Towers» находится в 5 минутах ходьбы от музея).
- Вход в музей для детей до 3 лет бесплатный, но для них также нужно оформить билет при бронировании
- При необходимости вы можете заказать наш индивидуальный трансфер из вашего отеля (для 1-6 человек). Стоимость этой услуги: из Дубая — 150$ за машину, из Шарджи и Аджмана — 200$ за машину, из Рас-эль-Хаймы — 300$ за машину, из Абу-Даби и Фуджейры — 350$ за машину.
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее будущего в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 14:00 и 16:00, в среду в 19:30, в четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Провела 4290 экскурсий для 3911 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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