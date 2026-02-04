Музей Будущего, открытый в 2022 году, приглашает гостей увидеть, исследовать и даже принять участие в нашем общем будущем. Вас ждет футуристичное здание, признанное архитектурным шедевром, и 7 этажей с интерактивными экспонатами, экранами, проектами. Вы познакомитесь с инновациями в сферах от космоса до экосистем, откроете перспективы человечества и воодушевитесь силой науки!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

«Будущее принадлежит тем, кто может его представить, спроектировать и воплотить в жизнь. Будущее не ждет. Будущее можно построить уже сегодня».

(Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)

❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите ко входу в Музей будущего за 30 минут до начала сеанса и покажите свой билет на экране смартфона

3. Музей будущего открыт ежедневно с 09:30 до 19:00

4. Ваше время в музее не ограничено (только режимом работы)

Важная информация

Адрес Музея будущего в Дубае — Trade Center 2. Музей расположен на шоссе Шейха Зайда, рядом с Эмиратскими башнями. Добраться сюда можно на такси или на метро (красная линия, ближайшая станция «Emirates Towers» находится в 5 минутах ходьбы от музея).

Вход в музей для детей до 4 лет бесплатный, но для них также нужно оформить билет при бронировании

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),

200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)