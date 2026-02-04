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Билеты в Музей будущего в Дубае

Опережая время: оценить уникальное здание и исследовать интерактивную экспозицию
Музей Будущего, открытый в 2022 году, приглашает гостей увидеть, исследовать и даже принять участие в нашем общем будущем.

Вас ждет футуристичное здание, признанное архитектурным шедевром, и 7 этажей с интерактивными экспонатами, экранами, проектами.

Вы познакомитесь с инновациями в сферах от космоса до экосистем, откроете перспективы человечества и воодушевитесь силой науки!
4.6
119 отзывов
Билеты в Музей будущего в Дубае
Билеты в Музей будущего в Дубае
Билеты в Музей будущего в Дубае

Описание билета

«Будущее принадлежит тем, кто может его представить, спроектировать и воплотить в жизнь. Будущее не ждет. Будущее можно построить уже сегодня».
(Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)

Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите ко входу в Музей будущего за 30 минут до начала сеанса и покажите свой билет на экране смартфона
3. Музей будущего открыт ежедневно с 09:30 до 19:00
4. Ваше время в музее не ограничено (только режимом работы)

Важная информация

  • Адрес Музея будущего в Дубае — Trade Center 2. Музей расположен на шоссе Шейха Зайда, рядом с Эмиратскими башнями. Добраться сюда можно на такси или на метро (красная линия, ближайшая станция «Emirates Towers» находится в 5 минутах ходьбы от музея).
  • Вход в музей для детей до 4 лет бесплатный, но для них также нужно оформить билет при бронировании

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),
200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 11:00, 14:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 14:00, 16:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$47
Дети до 4 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее будущего в Дубае
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 11:00, 14:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 14:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
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20
3
7
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4
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4
Е
Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби:
- Бурдж-Халифа, 148 этаж - Рамка Дубая - Феррари Ворлд - Музей Будущего Все билеты пришли вовремя, всё очень
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чётко организовано, очень понятные и подробные инструкции от Виктории + она всегда была на связи (мы вход уточняли на одну из локаций откуда, ответ был очень оперативный).
В самом Музее Будущего - обязательно сходите на смотровую на последнем (самом нижнем) уровне по маршруту экскурсии (вроде бы 2й), хоть туда и очередь, но оно того точно стоит!
Виктория, большое спасибо!

Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби:
Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби:
Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби:
Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби:
Заказывала у Виктории билеты сразу на несколько достопримечательностей в Дубае и Абу-Даби:
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Е
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на связи. Организовано на 5+. Спасибо большое за такую возможность!
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на
Все прошло идеально. Быстро оформили, быстро прислали билеты, ответили на все волнующие вопросы, и были на
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Е
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси… очень впечатлила библиотека будущего!!! Будет интересно тем, кого интересует космос, новые технологии и встречи со знаменитостями)) нам повезло и мы увидели голивудского актера Уилла Смита. Он был от нас на расстоянии вытянутой руки!)
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
Билеты приобрели быстро. Очень понравился музей будущего! Иммерсивные залы, выставка роботов, медицина будущего, космос, беспилотное такси…
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Ю
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
Но есть нюансы в самом музее.
1 - временной слот. Мы приехали
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за 30 минут до нашего временного слота, хотели осмотреться внутри и покушать, но обнаружили огромную очередь, в которой по итогу пришлось простоять все эти 30 минут для входа внутрь. Этот момент мне был абсолютно непонятен, поскольку теряется всякий смысл от времени билетов. Все-равно стоишь в огромной очереди.
2 - экскурсия полностью на английском языке. Можно было бы организовать элементарные переводчики или сделать приложение с переводом (как в Лувре например). Одно дело с кем-то перекинуться парой предложений, другое дело слушать различные термины и разговоры о будущем Дубая. Тем более все это происходит в формате монологов и возможности уточняющих вопросов нет. В общем здесь нужно более глубокое знание английского, чтобы на 100% погрузится в представляемую информацию, Эти моменты дают ощущение, что музей сыроват. И еще это ощущается в плане практических вещей. Он красивый, интерактивный, достаточно интересный, но слишком теоретический. В Дубае в апреле планируют запустить воздушное такси, почему бы не поставить в музее образец, в который можно заглянуть и пощупать… мне непонятно.
Сам музей оценю на 4 с минусом.
Посетить можно, но если не попадете на экскурсию, то в целом не критично.

К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
К Виктории вопросов нет. Все чудесно прошло. Билеты оплатили, нам прислали подтверждение и с этими билетами мы пошли в музей.
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М
Билеты прислали быстро, на те даты и время на которые просил, проблем не было. Организатора однозначно рекомендую. Сам музей оставил спорное впечатление. Вроде с виду всё красиво, с размахом, впечатляет.
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Но внутреннее наполнение именно самих экспозиций кроме этой самой визуальной красоты и размаха больше ничего особо не несёт. Больше всего впечатлил наверное взлёт в космическом корабле в начале. Но один раз побывать всё таки стоит)

Билеты прислали быстро, на те даты и время на которые просил, проблем не было. Организатора однозначно
Билеты прислали быстро, на те даты и время на которые просил, проблем не было. Организатора однозначно
Билеты прислали быстро, на те даты и время на которые просил, проблем не было. Организатора однозначно
Билеты прислали быстро, на те даты и время на которые просил, проблем не было. Организатора однозначно
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S
Большое спасибо Виктории. Прошли в музей без проблем по QR коду, присланные мне. Компания надежная.
Большое спасибо Виктории. Прошли в музей без проблем по QR коду, присланные мне. Компания надежная.
Большое спасибо Виктории. Прошли в музей без проблем по QR коду, присланные мне. Компания надежная.
Большое спасибо Виктории. Прошли в музей без проблем по QR коду, присланные мне. Компания надежная.
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