Музей Будущего, открытый в 2022 году, приглашает гостей увидеть, исследовать и даже принять участие в нашем общем будущем. Вас ждет футуристичное здание, признанное архитектурным шедевром, и 7 этажей с интерактивными экспонатами, экранами, проектами. Вы познакомитесь с инновациями в сферах от космоса до экосистем, откроете перспективы человечества и воодушевитесь силой науки!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

«Будущее принадлежит тем, кто может его представить, спроектировать и воплотить в жизнь. Будущее не ждет. Будущее можно построить уже сегодня».

(Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и президента Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите ко входу в Музей будущего и покажите свой билет на экране смартфона

3. Музей будущего открыт ежедневно с 10:00 до 21:30

4. Ваше время в музее не ограничено (только режимом работы)

Важная информация

Адрес Музея будущего в Дубае — Trade Center 2. Музей расположен на шоссе Шейха Зайда, рядом с Эмиратскими башнями. Добраться сюда можно на такси или на метро (красная линия, ближайшая станция «Emirates Towers» находится в 5 минутах ходьбы от музея).

Вход в музей для детей до 3 лет бесплатный, но для них также нужно оформить билет при бронировании

При необходимости вы можете заказать наш индивидуальный трансфер из вашего отеля (для 1-6 человек). Стоимость этой услуги: из Дубая — 150$ за машину, из Шарджи и Аджмана — 200$ за машину, из Рас-эль-Хаймы — 300$ за машину, из Абу-Даби и Фуджейры — 350$ за машину.

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны