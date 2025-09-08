Билеты
Билет в Музей будущего
Посетите уникальный Музей будущего в Дубае и откройте для себя невероятные технологии и инновации. Узнайте, как они могут изменить мир
Начало: В Музее будущего
Расписание: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
8 сен в 13:00
9 сен в 13:00
$45 за билет
-
19%
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
3 сен в 10:30
$39
$48 за человека
Билеты
Билет в музей Мадам Тюссо
Откройте для себя мир знаменитостей в музее Мадам Тюссо в Дубае. Без очередей и с возможностью увидеть более 60 восковых фигур
Начало: В музее Мадам Тюссо
4 сен в 08:00
5 сен в 11:00
$35 за билет
Водная прогулка
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
4 сен в 12:00
5 сен в 12:00
$300 за человека
