1 чел. По популярности 3 часа 2 отзыва Билеты Билет в Музей будущего Посетите уникальный Музей будущего в Дубае и откройте для себя невероятные технологии и инновации. Узнайте, как они могут изменить мир Начало: В Музее будущего Расписание: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 $45 за билет На машине На микроавтобусе 10 часов 19% 1343 отзыва Мини-группа до 7 чел. Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 $39 $48 за человека 3 часа 4 отзыва Билеты Билет в музей Мадам Тюссо Откройте для себя мир знаменитостей в музее Мадам Тюссо в Дубае. Без очередей и с возможностью увидеть более 60 восковых фигур Начало: В музее Мадам Тюссо $35 за билет На машине На яхте 10 часов Водная прогулка Дубай: поездка в будущее в мини-группе Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 12:00 $300 за человека Другие экскурсии Дубая

