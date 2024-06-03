Искусство и музеи – экскурсии в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Дубае на русском языке, цены от $18, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Билеты
1 час
23 отзыва
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Билет в музей Мадам Тюссо
Билеты
3 часа
Билет в музей Мадам Тюссо
«Встретиться» с Криштиану Роналду, Кайли Дженер и другими восковыми двойниками мировых знаменитостей
Начало: В музее Мадам Тюссо
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
$40 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Нам с сыном очень понравилось
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Блистательный Абу-Даби
    Дорогие организаторы экскурсий и гид Бахтияр! Хочу выразить свою искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию «Блистательный Абу-Даби», которую вы провели для меня.
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    Ваш профессионализм, внимание к деталям и умение заинтересовать аудиторию сделали это путешествие поистине незабываемым. Я был приятно удивлён уровнем комфорта автомобиля, который вы предоставили для нашей поездки. Это позволило нам насладиться красотами Абу-Даби и посетить множество интересных мест, даже несмотря на то, что экскурсия проходила в мае, когда часть достопримечательностей была закрыта. Гид Бахтияр оказался настоящим знатоком своего дела. Он не только прекрасно знал историю и культуру ОАЭ, но и умел находить подход к каждому клиенту. Благодаря его рекомендациям мы также посетили резиденцию президента, которая произвела на меня огромное впечатление. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с ОАЭ, обратиться к этим ребятам. Уверена, что они предложат вам интересные маршруты и незабываемые впечатления. Спасибо ещё раз за всё! Желаю вам успехов в вашей работе и надеюсь на новые встречи!

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Мы провели отличный день с экскурсоводом Амиром. Классные локации, комфортное передвижение, интересные рассказы. Абу-Даби прекрасен. Во время поездки мы ни о чем не думали, только слушали и созерцали, все было предусмотрено гидом. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Блистательный Абу-Даби
    Спасибо большое за интересную и насыщенную экскурсию в Абу-Даби. С нами ездил Зоха. Рассказал об истории страны и городов в
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    целом, местные устои и порядки. Завез в аутентичное местечко на обед. Это было обалденно вкусно! Прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на наши вопросы. Отдельно хочется поблагодарить за комфортную машину и аккуратное вождение.

    Спасибо большое за интересную и насыщенную экскурсию в Абу-Даби. С нами ездил Зоха. Рассказал об истории
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Блистательный Абу-Даби
    Ездили компанией друзей в Абу-Даби с гидом Азамат. Поездкой довольны, посмотрели все, что хотели. И вкусно поели в районе рыбного
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    рынка по рекомендации гида - порции были огромные, вкусные и по цене не кусачие. Полноценной экскурсией поездку сложно назвать, но мы знали, что это скорее поездка с сопровождающим, чем с экскурсоводом. В общении Азамат приятный человек, немного рассказал об увиденных нами местах, спокойно везде ждал и подсказывал, где и как лучше пройти и что посмотреть. Поездкой остались довольны, будем рекомендовать. Спасибо

  • N
    Nikita
    14 апреля 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Все прошло отлично, спасибо!
  • А
    Антон
    11 апреля 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Все прошло хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Искусство и музеи»

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  3. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  4. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
  5. 1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 18 до 304 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 218 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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