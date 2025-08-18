Откройте мир нильских крокодилов в самом сердце Дубая.
Прогуляйтесь по парку в африканском стиле, узнайте о жизни рептилий на экскурсии с гидом и загляните в Музей естественной истории. Живое приключение для всей семьи!
Описание билетаЯркое знакомство с крокодилами Посетите Дубайский парк крокодилов и отправьтесь в увлекательную экскурсию с гидом. Узнайте о жизни и сохранении этих удивительных рептилий, а также раскройте тайны их эволюции в Музее естественной истории. Африканское вдохновение Парк выполнен в стиле африканских пейзажей с озёрами, водопадами, островами и песчаными отмелями. Здесь обитают нильские крокодилы самых разных возрастов, а наблюдать за ними можно с удобных видовых площадок. Благодаря климат-контролю и строгим мерам безопасности гости и обитатели парка ощущают полный комфорт. Мир древних хищников Познакомьтесь с более чем 250 нильскими крокодилами и получите уникальные знания об их экологии и поведении. Дополните прогулку визитом в аквариум в стиле африканских озёр и узнайте о 200-миллионной истории этих древних рептилий в Музее естественной истории. Важная информация:
- Дети до 3 лет проходят бесплатно.
- Дети младше 12 лет должны находиться только в сопровождении взрослых.
- Перед посещением уточните часы работы на официальном сайте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
6C3R+3CW Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
18 авг 2025
Потрясающе увидеть столько крокодилов сразу, в том числе малышей, да ещё и в аквариуме. Очень впечатляюще!
М
Милана
13 июл 2024
Отличное место для посещения. Персонал был очень дружелюбным и с удовольствием рассказывал о крокодилах. Всё организовано на высоком уровне
Д
Диана
12 июл 2024
Сотрудники были невероятно приветливыми и заботливыми — сразу поинтересовались, как у нас дела и удобно ли мы добрались. Мы поговорили о крокодилах, об их поведении от рождения до взрослого состояния. Нам повезло оказаться во время кормления — впечатления незабываемые, это был отличный визит!
