Лучшее путешествие для любителей современных аттракционов и развлечений.
Вы отправитесь в парк, признанный одним из лучших в мире, где под одной крышей собраны четыре вселенные: «Сеть мультфильмов», «Герои Марвел», парк динозавров «Затерянная долина» и «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами.
Вы отправитесь в парк, признанный одним из лучших в мире, где под одной крышей собраны четыре вселенные: «Сеть мультфильмов», «Герои Марвел», парк динозавров «Затерянная долина» и «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Замечательный парк для тех, кто любит супер современные аттракционы и развлечения, ведь этот парк вошел в Платиновый лист лучших кондиционированных развлекательных парков мира, где под одной крышей собраны четыре отдельные вселенные: Сеть Мультфильмов, герои Марвэл, парк динозавров Затерянная Долина и примыкающий к нему Бульвар с кафе, ресторанами и магазинами. В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где Вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной. В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на "темной" американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами. Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке "Велоцираптор" длиной 1,1 км. со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2,5 секунды, а также сафари через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.
IMG Worlds of Adventure открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Однако эти часы могут меняться во время государственных праздников и особых мероприятий. Вы можете приехать в парк в удобное для вас время и оставаться в нем до закрытия.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (12+)
|$85
|Билет (2-12)
|$75
|Дети до 105 см посещают парк бесплатно
|$0
|Билет (12+) + быстрый проход очереди на аттракционы
|$140
|Билет (2-12) + быстрый проход очереди на аттракционы
|$130
|Взрослый (105 см и выше)
|$60
|Детский (до 105 см)
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в парк с открытой датой
- Неограниченный доступ к аттракционам
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
- Аттракцион «Отель с привидениями»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тематический парк IMG Worlds of Adventure
Когда и сколько длится?
Когда: IMG Worlds of Adventure открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Однако эти часы могут меняться во время государственных праздников и особых мероприятий. Вы можете приехать в парк в удобное для вас время и оставаться в нем до закрытия.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Форма одежды smart casual (закрытая одежда)
- Приобретая билеты в парк без трансфера, Вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию. Билеты приобретаются с открытой датой, срок действия 6 месяцев до момента использования
- Время работы парка: ежедневно с 11:00 до 20:00. Часы могут меняться во время государственных праздников и особых мероприятий
- В парк запрещено приносить еду и напитки. На территории парка расположены кафе, где можно приобрести воду и закуски
- Обратите внимание: администрация парка оставляет за собой право закрыть некоторые аттракционы на ремонт или техническое обслуживание без возврата денег
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pavel_axmed
3 окт 2023
Были в понедельник. Народу нет вообще, нет очередей. Парк конечно не прям супер, но достаточно интересно.
Трансфер организован отлично, четко по времени. Сопровождение до турникета.
Трансфер организован отлично, четко по времени. Сопровождение до турникета.
С
Светлана
8 июня 2023
Не понравился сам парк
Л
Лариса
25 окт 2022
O
Oleg
3 авг 2022
Все очень хорошо, только имейте ввиду там несколько аттракционов на которые в очереди отстоять надо от 30-80 мин
B
Borodich
3 окт 2021
A
Amir
10 янв 2020
Если едете с пугливыми товарищами, то сходите сначала на 3D аттракционы, а потом уже тащите из на горки со словами мол "это тоже 3D, ничего там страшного")
В
Виктор
25 дек 2019
Хороший парк. Интересные аттракционы.
Е
Евгений
20 дек 2019
"Посещение этого парка доставило одни из самых ярких впечатлений от поездки в Дубай.
IMG Worlds – это огромный крытый парк аттракционов. Он разбит на четыре части: Боливуд, Marvel, Cartoon Networks и Динозавры."
IMG Worlds – это огромный крытый парк аттракционов. Он разбит на четыре части: Боливуд, Marvel, Cartoon Networks и Динозавры."
Е
Елена
10 дек 2019
Самое лучшее место в Дубае для отдыха с детьми. Самые крутые аттракционы. Мы в восторге
N
Nikita
29 ноя 2019
Супер парк для развлечений всей семьёй и особенно для детей от 5 лет и старше. Некотрые аттракционы доступны детям выше 130 см. Комната страха доступна с 15 лет. Нам больше всего понравился аттракцион человек паук. Рекомендую людям,которые не боятся высоты
Е
Евгений
19 ноя 2019
Очень интересный парк. Много разных аттракционов. Еда на фудкорте очень даже.
А
Александра
13 ноя 2019
Очень хороший парк развлечений для детей и взрослых. Рекомендую! Находится в помещении и даже в самую жару можно комфортно провести целый день. Аттракционы и для взрослых и для детей. Учитывайте рост ребенка! Некоторые аттракционы (самые крутые!) от 125 или 130 см. И это может огорчить Вашего малыша).
E
Ekaterina
19 июля 2019
Очень классный парк! Для всей семьи. Ограничения по росту для детей приблизительно до 125-130см. В комнату страха нельзя до 15 лет. Но в сопровождении с взрослым пускают. Очень красочный и запоминающийся парк. Очень понравилась зона джунглей и динозавров. Она выполнена очень реалистично и своеобразно. Всем рекомендую обязательно посетить!
M
Mila
2 июня 2019
Очень хороший и огромный парк! А главное – крытый, посетили мы его в конце мая когда уже было довольно жарко в Дубае. Может, это не сезонное время для Дубай, но
Т
Татьяна
7 мая 2019
Были тут семьёй. Все понравилось! Есть - нюанс - прохладно местами. Заранее прочли это и взяли кофты и одели джинсы и кроссовки. Карусели хорошие, местами страшные, для меня так вообще все страшное, что переворачивается в процессе 😲😳 поэтому не везде каталась. Человек паук без переворотов вверх ногами. Норм!
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