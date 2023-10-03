Когда: IMG Worlds of Adventure открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Однако эти часы могут меняться во время государственных праздников и особых мероприятий. Вы можете приехать в парк в удобное для вас время и оставаться в нем до закрытия.

Экскурсия длится около 9 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала