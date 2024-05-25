Смотровая площадка на Пальме Джумейра – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка на Пальме Джумейра» в Дубае на русском языке, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Билеты
2 часа
46 отзывов
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Тот самый Дубай
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210$189 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люся
    25 мая 2024
    Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
    Купили билеты накануне без проблем через спутник,они пришли в течение 2часов. Добрались на такси (с Дубай Молл-65 AED) до Nakheel
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    Mall. Далее по указателям до входа (духота началась уже тут) предъявили QR-коды (пустили даже раньше указанного времени). Сперва показывают интерактивную историю создания пальмы на английском языке, в следующем зале тоже немного истории. Затем в душном лифте поднимают на 52 этаж за менее,чем минуту, и выходишь на саму смотровую площадку,которая находится под открытым небом и,естественно,никаких кондиционеров. Есть тенек,в котором можно укрыться от солнца,кафе,магазин сувениров,туалеты. Приходилось постоять в очередях,но недолго. Ожидалось,что смотровая площадка будет немного другая,полному обзору мешают стыки стекол,но полюбоваться видом и сделать фото/видео можно. Лучше,конечно,любоваться на закате и при свете фонарей,но кому-как. И билеты онлайн выходят дешевле,если вы поднимаетесь после 15ч. В целом довольны,но можно и лучше за такие деньги

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая экскурсия по Дубаю
    Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
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    и про современный Дубай. Индивидуальная намного лучше, чем групповая экскурсия. Мы сами планировали время на просмотр достопримечательностей. Гид нам помогал во всех вопросах. Большое спасибо Санчо за прекрасное ознакомление с Дубаем.

  • В
    Виктория
    22 мая 2024
    Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
    Вид интересный, до смотровой показали краткую историю создания пальмы (на англ.). В целом неплохо, но на один раз. Из минусов, это
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    монорельс, на который нам пришлось попасть не по своей нужде😅. Необычного в котором 0. Билеты отправили быстро, все ок. Единственное о компании: отвечать на сообщения не торопятся (на любых экскурсиях/при покупке билета).

  • M
    Marina
    13 мая 2024
    Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
    Очень красиво! Однозначно идти!!
  • O
    Olga
    4 мая 2024
    Большая экскурсия по Дубаю
    Это было супер! Наш гид был идеален для нас;), мы провели замечательный день с Фахриддином, спасибо большое за заботу и исполнение всех наших пожеланий;)Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Большая экскурсия по Дубаю
    Брали экскурсию обзорную по Дубаю, организовано все Тимуром было четко, интересно и с хорошим настроением и познавательно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Смотровая площадка на Пальме Джумейра»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Смотровая площадка на Пальме Джумейра" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 225 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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