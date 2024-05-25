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Mall. Далее по указателям до входа (духота началась уже тут) предъявили QR-коды (пустили даже раньше указанного времени). Сперва показывают интерактивную историю создания пальмы на английском языке, в следующем зале тоже немного истории. Затем в душном лифте поднимают на 52 этаж за менее,чем минуту, и выходишь на саму смотровую площадку,которая находится под открытым небом и,естественно,никаких кондиционеров. Есть тенек,в котором можно укрыться от солнца,кафе,магазин сувениров,туалеты. Приходилось постоять в очередях,но недолго. Ожидалось,что смотровая площадка будет немного другая,полному обзору мешают стыки стекол,но полюбоваться видом и сделать фото/видео можно. Лучше,конечно,любоваться на закате и при свете фонарей,но кому-как. И билеты онлайн выходят дешевле,если вы поднимаетесь после 15ч. В целом довольны,но можно и лучше за такие деньги