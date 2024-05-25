1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Тот самый Дубай
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210$189 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюся25 мая 2024Купили билеты накануне без проблем через спутник,они пришли в течение 2часов. Добрались на такси (с Дубай Молл-65 AED) до Nakheel
- ИИрина23 мая 2024Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
- ВВиктория22 мая 2024Вид интересный, до смотровой показали краткую историю создания пальмы (на англ.). В целом неплохо, но на один раз. Из минусов, это
- MMarina13 мая 2024Очень красиво! Однозначно идти!!
- OOlga4 мая 2024Это было супер! Наш гид был идеален для нас;), мы провели замечательный день с Фахриддином, спасибо большое за заботу и исполнение всех наших пожеланий;)Рекомендуем!
- ТТатьяна1 мая 2024Брали экскурсию обзорную по Дубаю, организовано все Тимуром было четко, интересно и с хорошим настроением и познавательно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Смотровая площадка на Пальме Джумейра»
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